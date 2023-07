Zelfs in de Efteling werkt Jonas Vingegaard aan zijn Vuelta-voorbereiding

Special

Hij moest het zweet van zijn voorhoofd vegen, midden in het theater van de Efteling. Daar zat Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard, op het hoofdpodium in het grootste attractiepark van Nederland, op een dinsdag midden in de zomervakantie. Met in het achterhoofd de Vuelta a España, die vijf weken na zijn huldiging in Parijs van start gaat in Barcelona. WielerFlits was erbij op een dag vol huldigingen voor Vingegaard.

Vorig jaar reisde Vingegaard, net als nu, vanuit Parijs naar Nederland voor een feest op het hoofdkantoor van de ploeg, en vervolgens naar Denemarken voor een reeks aan huldigingen. De videobeelden van de straaljagers die de winnaar van de gele trui binnenhaalden boven Deens grondgebied gingen niet voor niets viraal op het internet. Grote feesten volgden, waarna Vingegaard zich terugtrok om pas eind september in de CRO Race terug te keren.

Nu is dat anders. Vingegaard heeft voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk gewonnen en reist woensdag opnieuw naar Denemarken, maar nu met een groot doel in het najaar. Toch moest hij eerst een reeks feestjes en huldigingen af. ‘Daags na de Tour’ sprintte hij naar de zege in Boxmeer en weer een dag later had hij een hele reeks aan plichtplegingen en huldigingen bij de ploeg en sponsoren. Met ’s middags een heuse huldiging in de Efteling. Het pretpark in Kaatsheuvel had samen met Jumbo-Visma het tenue voor de Tour ontworpen en ook haar theater beschikbaar gesteld voor de huldiging, waar fans en partners zich verzameld hadden.

Met een dikke knuffel en schouderklop begroetten Richard Plugge (algemeen directeur Jumbo-Visma) en Ton van Veen (CEO Jumbo Supermarkten) elkaar. Het schema van Vingegaard was iets uit de hand gelopen, waardoor het officiële gedeelte uiteindelijk een halfuur later begon dan gepland. Na enkele ererondjes stapte Vingegaard midden op het podium op de fiets, voor een Zwift-rit. Rustig draaiden zijn benen rond, terwijl hij vragen beantwoordde en terugblikte op zijn Tourzege.



Voorbereiding al begonnen

De quiz (petje op, petje af) ging hem minder goed af, want al bij de eerste vraag ging het fout voor Vingegaard, die ondertussen rustig door bleef rijden. De huldiging werd afgesloten met een vragenronde aan de directeuren van Jumbo-Visma, Jumbo Supermarkten en de Efteling. Terwijl Vingegaard, de ploeg en het management overladen werden met complimenten, veegde de Tourwinnaar het zweet van zijn hoofd. Deze Zwift Ride was dus toch serieuzer dan slechts de benen losrijden. Immers, er zitten slechts vijf weken tussen het einde van de Tour en de start van de Vuelta.

“Zeker. Het is altijd goed om bezig te blijven. Gisteren heb ik ook wat kilometers gemaakt”, doelt Vingegaard in gesprek met WielerFlits op het criterium van Boxmeer. “Maar het is altijd goed om te blijven rijden en compleet stil te staan. Ik kijk echt uit naar de Vuelta.”

Lees ook: Verrassing: Jonas Vingegaard neemt ook deel aan Vuelta a España

Na afloop was er nog een fotomoment bij de attractie die centraal stond in het Vélodrôme-tenue van Jumbo-Visma in de Tour de France, waarna Vingegaard met zijn vrouw Trine en dochter Frida nog wat vrije tijd had om in Carnaval Festival te gaan. Het deuntje dat daarbij hoort zullen we jullie besparen, maar zal bij menigeen wel bekend zijn. Lang de tijd was er niet, want bij de service course van Jumbo-Visma in Den Bosch wachtte in de namiddag een nieuw feest.

“Het zijn mooie dagen. Er wordt feest gevierd en daar geniet ik van. Alle mensen van de ploeg vieren mijn zege in de Tour de France en dat is geweldig. Zij steunen mij enorm. Het is wat druk voor mij”, geeft hij toe. “Maar ik kan het nog wel managen. Het is alleen maar een goed teken en ik kan ervan genieten.”

‘Hoe ik reageer op twee grote rondes? Geen idee’

Die voorbereiding op de Vuelta is, gelijk na de Tour, dus al begonnen. “Maar ik ga zeker niet op hoogtestage. Ik wil graag tijd met de familie spenderen. We hebben nog geen plan bedacht over de voorbereiding, dat hangt ervan af hoe ik mij straks voel. Dat gaan we zien over een week. Dan gaan we een keuze maken.”

Twee grote rondes rijden in een jaar, dat heeft Vingegaard nog nooit gedaan sinds hij prof is bij Jumbo-Visma. Het wordt dus een sprong in het diepe voor hem. “Ik weet daar niets over. Ik heb tot nu toe nog maar een grote ronde gereden per seizoen. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam reageert, nu ik gelijk weer moet trainen. Ik kijk daar echt naar uit en ik hoop daar in de Vuelta mijn beste niveau te halen.”

“Ik hoop dat ik 100% kan zijn en voor de eindzege kan strijden”, is Vingegaard duidelijk voor de Vuelta. Dat zal hij aan de zijde doen van medekopman Primož Roglič, zoals ze dat in de Tour van 2022 ook al deden. “Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik heb er wel zin in. Vorig jaar werkte het goed, de strategie met twee kopmannen, en daar kijk ik weer naar uit.”

Lees ook: Plugge vertelde Lefevere over Vuelta-deelname Vingegaard: “Zijn gezichtsuitdrukking was priceless”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door WielerFlits (@wielerflits)