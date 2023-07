Plugge vertelde Lefevere over Vuelta-deelname Vingegaard: “Zijn gezichtsuitdrukking was priceless”

Richard Plugge heeft Patrick Lefevere persoonlijk verteld over de Vuelta-deelname van Jonas Vingegaard, vertelde de ploegbaas maandag tijdens de huldiging van Jonas Vingegaard in de Efteling. “Zijn gezichtsuitdrukking was priceless“, aldus Plugge.

“Ik was met hem aan het bellen”, gaat de ploegbaas verder. “En toen vroeg hij me of wij alleen met Primoz naar de Vuelta gingen. Ik heb hem daarna verteld dat Jonas ook zou gaan. Je had zijn gezicht moeten zien, haha.”

Met Vingegaard en Primoz Roglic dicht Plugge Jumbo-Visma goede kansen toe op eindwinst in Spanje. “We hebben hem al drie keer gewonnen met Primoz en Jonas is ook een enorme kanshebber, dus we gaan zeker voor de zege.”

Vingegaard en Roglic treffen in de Vuelta onder meer Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Geraint Thomas en Enric Mas.