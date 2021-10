Zeeman over Tour van 2022: “Er kunnen ook al vroeg grote verschillen ontstaan”

“Het is een mooie en gevarieerde Tour de France”, is een belangrijke conclusie van Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, na de presentatie van het parcours van de Tour van 2022. Zeeman hoopt volgend jaar als sportief verantwoordelijke de ploeg naar zijn eerste Tourzege te kunnen dirigeren.

De komende editie van La Grande Boucle start met drie etappes in Denemarken. “Het is altijd speciaal om in een ander land te starten. Er is veel enthousiasme en er komen veel mensen op af. Dat hebben we bijvoorbeeld ook in Nederland gezien. Jonas Vingegaard was vorig jaar de revelatie van de Tour met zijn tweede plaats. We hebben helemaal nog niet gesproken over de samenstelling van onze ploeg, maar de kans is groot dat Jonas ernaar toe gaat. Dat zou heel speciaal zijn voor hem”, aldus Zeeman.

Met onder meer een tijdrit, kasseienetappe en enkele potentiele waaierritten is de eerste week tricky voor de klassementsrenners. Zeeman: “De eerste week kenmerkt zich door de tijdrit, wind en kasseien. Dat maakt het hectisch. Het gaat veel van de ploeg vragen. Als we een klimmersploeg opstellen, kun je in de eerste week al in de problemen komen. Daarna gaan we via La Planche des Belles Filles naar de Alpen. La Planche des Belles Filles is een echte scherprechter omdat de aankomst weer op het grindpad ligt.”

Veel op hoogte

“Daar kunnen net als in 2019 grote verschillen ontstaan. In de Alpen valt me op dat we twee keer de Galibier over gaan, dus we rijden daar veel op hoogte. Dan een overgang naar de Pyreneeën, met ook daar steile beklimmingen. De variatie is dat we daar ook langere beklimmingen gaan zien met een mindere stijgingsgraad. We sluiten af met een tijdrit van veertig kilometer, wat behoorlijk lang is. Het venijn zit in de staart, maar met dit parcours kunnen er ook al vroeg grote verschillen ontstaan.”

Voor Zeeman begint nu ook al de voorbereiding richting de Tour. “Het parcours is een ontzettend belangrijke factor in het wielrennen. Met de inzichten die we hebben, gaan we nu brainstormen over het team. De Tour de France is een hoofddoel, dus daar gaan we een goed plan voor maken.”