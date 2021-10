Plugge over route Tour de France 2022: “Met een heel sterk team moeten we het kunnen klaren”

Video

Richard Plugge heeft het over een ‘mooie afwisselende route’ na de presentatie van het parcours van de Tour van 2022. “Vlakke ritten, waaieretappes, kasseien, veel aankomsten bergop… Van alles wat”, laat de teammanager van Jumbo-Visma weten voor de camera van WielerFlits.

Een minpuntje: ook in 2022 staat er geen ploegentijdrit op het programma. En laat dat nu iets zijn waar de mannen van Jumbo-Visma normaliter in uitblinken. “Een kortere ploegentijdrit zou ons al kunnen helpen. Een ploegentijdrit is ook een specialiteit binnen het wielrennen. Het zou mooi zijn geweest, maar het is nu eenmaal niet zo en nu gaan we met deze route plannen maken.”

Tadej Pogačar wist de afgelopen twee edities van de Tour op zijn naam te schrijven en is ook volgend jaar weer de grote favoriet voor de eindzege, maar Plugge weigert zich blind te staren op één renner. “Pogačar is heel goed, maar zeker niet de enige renner. Er zijn ook andere teams in staat om deze Tour te winnen. We mogen ook INEOS Grenadiers niet onderschatten. Het moet komen van de kracht van het team.”

“Niemand kan het in z’n eentje doen. Wij kunnen het met een heel sterk team klaren ten opzichte van de andere ploegen. Daar moeten we naar kijken”, is Plugge vol vertrouwen, die het verder ook nog heeft over de Tourploeg van 2022, de rol van Wout van Aert en de Tour de France voor vrouwen.