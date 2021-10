Dit is het parcours van de Tour de France 2022

Organisator ASO heeft het parcours van de Tour de France 2022 gepresenteerd. Dat gebeurde naar goede gewoonte opnieuw vanuit het Palais des Congrès in hartje Parijs. De Tour begint op vrijdag 1 juli in Kopenhagen en eindigt op zondag 24 juli op de Champs Elysées.

De 109de editie van de Tour de France gaat zoals wel al langer weten van start in de Deense hoofdstad Kopenhagen, waar het peloton drie dagen blijft. Het is de eerste keer dat Le Grand Départ in Kopenhagen plaatsvindt. Daarna verhuist het Tourcircus naar het noorden van Frankrijk en doet het ook even België aan, amper twee jaar nadat Brussel gaststad was voor de Tourstart.

De vierde rit, van Duinkerke naar Calais, doet het Heuvelland aan, dat we kennen van Gent-Wevelgem, en rit zes start in Binche, thuisbasis van Intermarché-Wanty-Gobert. Maar de mooiste rit in de eerste week is ongetwijfeld de etappe van Lille naar Wallers-Arenberg, met maar liefst elf kasseistroken goed voor goed voor twintig kilometer stenen. Vijf van die elf passages werden nooit eerder in een koers opgenomen, ook niet in Parijs-Roubaix.

Via een passage door de Vogezen, waarin op het eind van de eerste week opnieuw een aankomst op La Planche des Belles Filles op het menu staat, gaat het richting Alpen, weliswaar via een Zwitsers ommetje. De achtste etappe eindigt in Lausanne (De finale is heuvelachtig met stijgingspercentages tot 12 procent, aldus Prudhomme), de negende start in Aigle, waar de hoofdzetel van de UCI gevestigd is en vaart het peloton zo de Alpen binnen. Een etappe waarin al een paar ferme kuitenbijters opduiken.

Na de rustdag in Morzine staan drie korte, maar lastige Alpenritten op het menu. Rit 10 eindigt boven in Megève, terwijl de 11de etappe de koninginnenrit lijkt te worden, met de Col du Télégraphe, de Col du Galibier en de aankomst bergop op de Col du Granon. Nog een dag later – op de Franse feestdag – gaat het van Briançon naar Alpe d’Huez.

Vrijbuiters

Daarna volgt een tweedaagse voor vrijbuiters. Met op vrijdag de overgangsetappe naar Saint-Etienne en op zaterdag de etappe naar Mende om tot slot op zondag nog eens de sprinters te plezieren met een aankomst in Carcassonne. Het peloton mag in deze middeleeuwse stad op maandag nog een laatste keer uitblazen en de batterijen opladen tijdens de derde rustdag.

In de slotweek staan nog onder meer twee aankomsten bergop in de Pyreneeën geprogrammeerd. De eerste op het loeisteile vliegveld van Peyragudes, de tweede boven op Hautacam. Tot slot mogen de klassementsrenners zich opmaken voor een finaleproef op de voorlaatste dag van deze Ronde van Frankrijk. Een tijdrit van maar liefst 40 kilometer tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour. Opmerkelijk: in volle finale van de tijdrit duiken nog twee korte klimmetjes op.

Tour 2022 kort:

* 3.328 kilometer

* 29 cols van 2de, 1ste of buiten categorie

* 6 bergritten

* 5 aankomsten bergop

Tour de France 2022 (1 – 24 juli)

Ploegenpresentatie in Kopenhagen; de Tour start op vrijdag één dag vroeger dan normaal

Etappe 1: Kopenhagen – Kopenhagen, 13 km – tijdrit (vrijdag 1 juli)

Etappe 2: Roskilde- Nyborg, 199 km (zaterdag 2 juli)

Etappe 3: Vejle- Sønderborg, 182 km (zondag 3 juli)

Rustdag, verplaatsing naar Lille (maandag 4 juli)

Etappe 4: Duinkerke – Calais, 172 km (dinsdag 5 juli)

Etappe 5: Lille – Wallers-Arenberg, 155 km (woensdag 6 juli)

Etappe 6: Binche – Longwy, 220 km (donderdag 7 juli)

Etappe 7: Tomblaine – La Planche des Belles Filles, 176 km (vrijdag 8 juli)

Etappe 8: Dole – Lausanne, 184 km (zaterdag 9 juli)

Etappe 9: Aigle – Châtel, 183 km (zondag 10 juli)

Tweede rustdag in Morzine (maandag 11 juli)

Etappe 10: Morzine – Mégève, 148 km (dinsdag 12 juli)

Etappe 11: Albertville – Serre Chevalier – Col du Granon, 149 km (woensdag 13 juli)

Etappe 12: Briançon – Alpe d’Huez, 166 km (donderdag 14 juli)

Etappe 13: Bourg d’Oisans – Saint-Etienne, 193 km (vrijdag 15 juli)

Etappe 14: Saint-Etienne – Mende, 195 km (zaterdag 16 juli)

Etappe 15: Rodez – Carcassonne, 200 km (zondag 17 juli)

Derde rustdag in Carcassonne (maandag 18 juli)

Etappe 16: Carcassonne – Foix, 179 km (dinsdag 19 juli)

Etappe 17: Saint-Gaudens – Peyragudes, 130 km (woensdag 20 juli)

Etappe 18: Lourdes – Hautacam, 143 km (donderdag 21 juli)

Etappe 19: Castelnau-Magnoac – Cahors, 186 km (vrijdag 22 juli)

Etappe 20: Lacapelle-Marival – Rocamadour, 40 km – tijdrit (zaterdag 23 juli)

Etappe 21: Parijs La Défense – Parijs Champs Elysées, 112 km (zondag 24 juli)