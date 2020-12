Zeeman boekt successen met Jumbo-Visma: “Maar er zijn potentiële bananenschillen”

Voor Jumbo-Visma was 2020 in veel opzichten een buitengewoon succesvol jaar. De ploeg eindigde als eerste in de teamranking, Primož Roglič kroonde zich tot eindwinnaar van de UCI Worldranking en Wout van Aert werd op de UCI Ranking de beste eendagscoureur.

Zeeman heeft het in een uitgebreid interview met NRC dan ook over een ‘geweldig’ jaar, maar ziet ook de mogelijke keerzijde van de medaille. “Het afgelopen jaar was geweldig, maar daardoor wordt mijn werk deze winter moeilijker. Het jammere aan deze sport is dat ploegen niet profiteren van succes”, aldus de sportief manager van Jumbo-Visma.

“De marktwaarde van Wout en Primož is enorm gestegen. Managers zeggen dan dat het huidige contract ontoereikend is. Dat zijn potentiële bananenschillen. Daar moeten we wat mee.” Zo hengelt INEOS Grenadiers nadrukkelijk naar de handtekening van goudhaantje Wout van Aert. Beide partijen zijn nog steeds met elkaar in gesprek.

Budgettaire uitdagingen

Zeeman ziet ook de nodige budgettaire uitdagingen voor zijn ploeg in 2021. “We hebben veel gewonnen, maar weinig verdiend. En erg veel uitgegeven. Coronatests kosten 120 euro per stuk. Begrotingstechnisch liggen er allemaal uitdagingen. Mensen denken dat het geld binnenstroomt met zoveel overwinningen. Nee, want je moet bonussen betalen. Contracten opwaarderen.”

“Het eerlijke verhaal is dat al dat succes mij ook veel zorgen richting de toekomst geeft. Want ik ben niet iemand die makkelijk accepteert dat we renners moeten laten gaan.” Zeeman schetste eerder al in een tweeluik met WielerFlits het pad voor de toekomst en vertelde over de groeimogelijkheden van sommige talenten. De Nederlander keek ook terug op het afgelopen seizoen.

