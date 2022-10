Zdenek Stybar warmt dit weekend op voor de Wereldbeker in Tábor

Zdenek Stybar duikt dit weekend voor het eerst dit seizoen het veld in. De Tsjech zal in Slowakije twee C2-crossen rijden om zich voor te bereiden op de Wereldbeker in Tábor, die een week later op het programma staat. Het nieuws is bevestigd aan WielerFlits.

Zaterdag zal de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl in actie komen in de Grand Prix Dohnany 1. Een dag later staat hij aan de start van de Grand Prix Dohnany 2. Stybar rijdt er voornamelijk met lokale renners, maar ook Belgen Ward Huybs (Baloise Trek Lions) en Seppe Rombouts (RB Zelfbouw) zullen de Slowaakse crossen betwisten.

Enkele weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Stybar dit seizoen weer in het veld zal duiken. De Tsjechische bondscoach Petr Kloucek liet weten dat Styby in 2024 wil deelnemen aan het WK veldrijden in Tábor, waar hij in 2010 nog wereldkampioen werd. “Zdenek wil deze winter gedeeltelijk terugkeren naar het veldrijden. Welke crossen hij na de Wereldbeker in Tábor nog zal doen, zal afhangen van hoe goed hij het daar doet.”

Laatste cross meer dan een jaar geleden

Het is even geleden dat Stybar nog eens in het veld te zien was. In 2021 reed hij nog het WK veldrijden in Oostende, met een achttiende plaats als resultaat. Een seizoen eerder, 2019-2020, reed Stybar negen veldritten. Een zesde plaats in de Waaslandcross van Sint-Niklaar, een C2-cross, was destijds zijn beste prestatie van het veldritseizoen.