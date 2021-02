Zdenek Stybar verlaat trainingskamp Deceuninck-Quick-Step

Zdeněk Štybar verbleef met zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step in Spanje voor een trainingsstage, maar de klassiekerspecialist is vanwege persoonlijke redenen teruggekeerd naar zijn thuisland Tsjechië. Zijn grootvader is namelijk overleden.

“Dank aan Deceuninck-Quick-Step om me de toelating te geven om van de ene op de andere minuut het trainingskamp te verlaten”, zo laat Štybar weten via Instagram. “Ik kreeg van het team een ploegauto, koersfiets en wat snacks mee voor een trip van 1.500 kilometer. Zo kan ik bij mijn familie zijn in deze moeilijke tijden.”

De 35-jarige Štybar was in Spanje om zich optimaal voor te bereiden op Omloop Het Nieuwsblad, de Belgische openingsklassieker die aanstaande zaterdag op het programma staat. De Tsjech is als oud-winnaar een van de speerpunten van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step.

Naast Štybar staan ook wereldkampioen Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Tim Declercq, Yves Lampaert (de nummer twee van vorig jaar) en Florian Sénéchal aan het vertrek van Omloop Het Nieuwsblad.