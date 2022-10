Zdenek Stybar rijdt met Kermiscross Ardooie eerste Belgische cross van zijn seizoen

Zdenek Stybar is een van de blikvangers op de startlijst van de Kermiscross Ardooie. De Tsjechische wielrenner reed vorig weekend nog twee crossen in Slowakije, maar kiest nu voor een typische Belgische veldrit. Het nieuws is bevestigd door de organisatie.

De start van het veldritseizoen is goed verlopen voor Stybar. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl werd op zaterdag nog tweede in het Slowaakse Dohnany, toen hij geklopt werd door de jonge Belg Ward Huybs (Baloise Trek Lions). Een dag later was het Styby die kon juichen, Huybs werd tweede op slechts drie seconden.

Met het goede gevoel van die overwinning trekt Stybar aanstaande donderdag naar het West-Vlaamse Ardooie, waar de Kermiscross op het programma staat. Die cross is voor Stybar de laatste voorbereiding op de Wereldbeker in Tábor. Eerder werd al bekend dat de Tsjech deze winter een aantal keer in actie zal komen, met het WK 2024 in eigen land in het achterhoofd.

De Kermiscross in Ardooie is overigens geen onbekend terrein voor Stybar. Hij is namelijk mederecordhouder met drie overwinningen. Zijn laatste overwinning in Ardooie dateert van 2011, elf jaar geleden met andere woorden.

Sterke startlijst in Ardooie

Naast Stybar staan er een aantal andere grote namen op de startlijst van de Kermiscross Ardooie. Zo zal bij de mannen onder meer Laurens Sweeck op zoek gaan naar zijn eerste overwinning, maar ook Quinten Hermans komt, voor het eerst dit seizoen, in actie in het veld. Bij de vrouwen trappen Shirin van Anrooij en Zoe Bäckstedt hun seizoen af.