Zdenek Stybar overweegt deelname aan WK veldrijden in Hoogerheide

Video

Zdeněk Štybar krijgt de komende weken tijdens zijn vakantieperiode de tijd om de batterijen weer op te laden, maar de 36-jarige Tsjech kijkt ook alweer vooruit naar komend seizoen. Zo denkt Štybar erover na om deel te nemen aan het komende WK veldrijden in Hoogerheide, liet hij na de Nacht van Woerden weten aan WielerFlits.

Štybar, die in 2010, 2011 en 2014 de wereldtitel in het veld wist te veroveren, moet echter nog wel de knoop doorhakken. “Ik heb nu eerst vakantie en daar ga ik – na een lang seizoen met veel tegenslagen – echt van genieten. Na mijn vakantie schiet ik weer in gang, om dan na de kerstperiode weer terug te crossen. Ik zou ook graag in het nieuwe jaar willen crossen. Ik zal midden januari beslissen of ik het WK in Hoogerheide zal betwisten.”

De ervaren Tsjech kwam de voorbije weken al in actie in het veld. Zo won hij een kleinere C2-cross in Slowakije en reed hij de Kermiscross van Ardooie en de Wereldbeker in ‘zijn’ Tábor. Dinsdagavond stond hij aan de start van de Nacht van Woerden. “Het was echt een lastige cross. Er zaten voor mij een beetje te veel bochten in het parcours. Ik was wel aan het zweten, maar mijn hartslag zat op trainingsniveau. Ik kon nergens echt doorrijden.”

Techniektraining

“Ik heb een paar keer geprobeerd om naar de bochten te sprinten, maar eenmaal een beetje op snelheid moest ik weer remmen”, aldus Štybar, die zich echter wel heeft vermaakt in Woerden. “Ik vond het echt heel erg leuk. Dit is de tweede keer dat ik hier aan de start stond. De eerste keer was geloof ik bij de beloften. Het is heel speciaal om in het donker te koersen. Er heerste een goede sfeer, zo met de kermis erbij. Het was een plezante cross.” Hij kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep.

Štybar heeft in de Nacht van Woerden ook verder kunnen schaven aan zijn techniek, en dat is wel nodig. “Het is hier echt van bocht naar bocht en daar ben ik niet echt goed in. Ik heb in al die jaren te veel technische bagage verloren. Ik heb deze cross echter wel nodig voor de komende veldritten. Ik zal ook echt op training moeten schaven aan mijn techniek. Ik rem momenteel nog te veel. Deze cross was daarom een mooie uitdaging. Als techniektraining was dit heel erg goed.”