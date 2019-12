Zdenek Stybar moet opgeven in Loenhout met armblessure zaterdag 28 december 2019 om 10:42

Zdeněk Štybar moest de Azencross van Loenhout vroegtijdig beëindigen. In zijn vijfde cross van het seizoen botste de drievoudige wereldkampioen tegen een paaltje en bezeerde zijn arm. Normaal staat hij morgen aan de start in Diegem.

“Met wat pakijs moet alles verholpen kunnen worden”, vertelde Wilfried Peeters, Štybars ploegleider bij Deceuninck-Quick Step, na de Azencross aan Het Nieuwsblad. “Normaal gezien kan hij zijn voorziene programma in Diegem, Bredene en Baal zonder al te veel problemen afwerken.”

Štybar is deze winterperiode acht keer in het veld te bewonderen. In zijn eerste cross in Essen reed de Tsjech naar de twaalfde plaats en had hij meteen de smaak te pakken. “Het was zwaar, maar ik heb ervan genoten.” In Sint-Niklaas liet hij na een snelle start zijn eerste top 10-klassering noteren.