Zdenek Stybar gaat deze winter vaker crossen: “Met WK van Tábor in achterhoofd”

Zdeněk Štybar zal deze winter weer meer te zien zijn in het veld, melden Tsjechische media. De inmiddels 36-jarige Štybar begint zijn crosscampagne op zondag 23 oktober met de Wereldbeker van Tábor. “Hij wil gedeeltelijk terugkeren in het veld om in 2024 deel te nemen aan het WK in Tabor”, is het verhaal.

Štybar, die volgend jaar zal uitkomen voor de Australische formatie BikeExchange-Jayco, richt zich eerst nog op de allereerste editie van het WK gravel in de Italiaanse regio Veneto. Deze mondiale titelstrijd zal plaatsvinden in het weekend van 8 en 9 oktober. Twee weken later begint hij dan normaal gesproken aan zijn veldritcampagne in eigen land, in Tábor.

“Er is geen specifieke overeenkomst met Zdeněk, maar we hebben met elkaar afgesproken dat hij dit jaar zeker in Tábor moet starten”, laat de organisatie achter de wereldbekercross weten. “Welke crossen hij daarna nog zal rijden, zal afhangen van hoe goed hij het doet in Tábor.”

De ervaren Tsjech, zelf drievoudig wereldkampioen in het veld, hoopt er in 2024 bij te zijn op het WK in Tábor. Dat laat de Tsjechische bondscoach Petr Kloucek weten. “Zdeněk wil deze winter gedeeltelijk terugkeren naar het veldrijden, met in het achterhoofd om in 2024 deel te nemen aan het WK.” Het is inmiddels alweer twaalf jaar geleden dat Štybar in Tábor zijn eerste van drie wereldtitels veroverde.