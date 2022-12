‘Zdenek Stybar duikt eind deze maand weer het veld in’

Zdeněk Štybar is eind deze maand weer te zien in het veld. De 36-jarige Tsjech zal op 27 december deelnemen aan de Superprestigecross van Heusden-Zolder, zo meldt persbureau Belga.

Štybar, die in het nieuwe jaar zal uitkomen voor Team BikeExchange-Jayco, reed in oktober al de nodige crossen. De drievoudige wereldkampioen begon met een tweede en eerste plaats op Slowaakse bodem en reed vervolgens de Kermiscross van Ardooie (11e), de Wereldbeker in ‘zijn’ Tábor (17e) en de Nacht van Woerden (12e).

Wel of geen WK in Hoogerheide?

De Tsjech zal in Heusden-Zolder, goed twee maanden na zijn laatste veldritoptreden in Woerden, dus weer zijn opwachting maken in een cross. Het is momenteel nog gissen naar zijn verdere veldritprogramma. Štybar sluit echter niet uit dat hij begin volgend jaar zal deelnemen aan het WK in Hoogerheide, zo liet hij na de cross in Woerden weten aan WielerFlits.

“Na mijn vakantie schiet ik weer in gang, om dan na de kerstperiode weer terug te crossen. Ik zou ook graag in het nieuwe jaar willen crossen. Ik zal midden januari beslissen of ik het WK in Hoogerheide zal betwisten. Ik zal op training echt nog moeten schaven aan mijn techniek. Ik rem momenteel nog te veel.”