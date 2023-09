woensdag 6 september 2023 om 19:04

Zadelpijn zit aanvallende Cian Uijtdebroeks dwars: “Maar goede gevoel keert terug”

De elfde etappe van de Vuelta a España was er een van uitersten voor Cian Uijtdebroeks. Vlak voor de slotklim naar La Laguna Negra kreeg hij een lekke band, maar hij kon snel terugkeren en koos ervoor om in de finale aan te vallen. “En ik heb nog steeds last van zadelpijn, maar ik probeerde die pijn mentaal te blokkeren”, vertelt de jonge Belg van BORA-hansgrohe.

“Het was vandaag wel een belangrijke rit voor mij”, aldus Uijtdebroeks, die door de pijn heen beet. “Alles ging goed, tot we de lead out deden naar de slotklim toe. We zaten perfect in positie, maar aan de voet van de klim kreeg ik een lekke band. We kozen voor een fietswissel, waarna Lennard Kämna, Emanuel Buchmanne en Ben Zwiehoff op mij wachtten.”

“Zij hebben geweldig werk gedaan door mij terug te brengen”, zegt hij. Waar de grote favorieten zich koest hielden, trok Uijtdebroeks wel ten aanval op La Laguna Negra. “In de laatste drie kilometer voelde ik mij goed en ging ik solo. Vlak voor de finish werd ik gegrepen door de favorieten, maar het goede gevoel keert terug en daarom probeerde ik het.”

Tijdwinst boekte Uijtdebroeks dus niet. Hij blijft daardoor op de veertiende plaats staan in het algemeen klassement, op ruim vijf minuten van rode trui Sepp Kuss.