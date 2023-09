zondag 10 september 2023 om 10:48

Zadelpijn speelt Uijtdebroeks nog altijd parten: “Maar de benen waren geweldig”

Cian Uijtdebroeks wist zaterdag in de tweede Pyreneeënrit van de Vuelta a España opnieuw gelijke tred te houden met de toppers voor het klassement. Toch verliep de dag niet vlekkeloos voor de 20-jarige Belg van BORA-hansgrohe. “We moeten die zadelpijn onder controle krijgen”, liet hij na afloop weten aan Het Nieuwsblad.

Uijtdebroeks, die momenteel negende staat in het algemeen klassement, kampt al enkele dagen met zadelpijn. Ook in de veertiende etappe naar Larra-Belagua voelde de klimmer zich niet comfortabel op de fiets. “In de eerste afdaling van de dag lag het wegdek er zeker niet perfect bij en dan doet het uiteraard nog meer pijn omdat je op en neer gaat op de fiets. Dat was redelijk pijnlijk.”

“In de laatste afdaling ging het iets beter met de pijn aan het zitvlak omdat het wegdek beter was”, aldus Uijtdebroeks, die zich wel weer wist te onderscheiden bergop. “De benen waren écht geweldig en voelden soepel aan, ook op de laatste beklimming. Het was een goede dag, alleen moeten we die zadelpijn onder controle krijgen”, klinkt het.

De renner van BORA-hansgrohe mag zich vandaag opmaken voor een heuvelachtige rit in het Baskenland, met start in Pamplona en finish in Lekunberri. Onderweg volgen er drie gecategoriseerde beklimmingen, met een dubbele passage van de Puerto de Zuarrarrate (7,3 km aan 4,8%) in de laatste 45 kilometer.