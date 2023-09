Julian Dubbeld • zaterdag 9 september 2023 om 19:26

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 15 naar Lekunberri – Kansen voor vluchters in het Baskenland

Na twee loodzware bergetappes in de Pyreneeën krijgen de renners op de laatste dag van week twee een mildere rit voorgeschoteld. Een heuvelachtig parcours van Pamplona naar Lekunberri biedt kansen voor de avonturiers in het peloton. Gaan Andreas Kron en Filippo Ganna voor een tweede ritzege? Of steekt Remco Evenepoel voor de derde keer zijn handen in de lucht? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Drie jaar geleden voerde de tweede rit in de Vuelta ook van Pamplona naar Lekunberri. Toen was het vluchter Marc Soler die naar de overwinning sol(e)erde. In 2023 heeft de organisatie echter gekozen voor een minder zwaar parcours.

De start van de vijftiende etappe vindt dus plaats in Pamplona. De stad is wereldwijd bekend vanwege het jaarlijkse San Fermín-festival. Hét hoogtepunt van het festival is de “Encierro”, of stierenrennen, waarbij deelnemers achtervolgd door stieren door de smalle straatjes van de stad rennen.

De vluchters van de dag moeten hopen dat het peloton niet zo zal jagen als de stieren. De glooiende start biedt namelijk kansen voor een groep om weg te rijden. Tot aan de voet van de eerste gecategoriseerde klim van de dag kunnen deze avonturiers hun voorsprong uitbreiden.

Deze eerste klim van de dag is de Puerto de Lizarraga. Vanuit Estella, een belangrijke tussenstop op de pelgrimstocht de Camino de Santiago, klimmen de renners 19,3 kilometer aan 2,6%. Hoewel de klim dus erg lang is, zal het verschil hier nog niet gemaakt worden.

De mannen in de kopgroep houden hun kruit liever droog tot de finale. Die begint namelijk na een vlakke tussenfase op vijftig kilometer van de streep. Een slotcircuit van dertig kilometer laat de renners tweemaal de Puerto de Zuarrarrate (7,3 km aan 4,8%) beklimmen.

Zondag 10 september, etappe 15: Pamplona -Lekunberri (158 km)

Officieuze start: 13.20 uur

Officiële start: 13.33 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 158 kilometer

Favorieten

Het profiel van de vijftiende etappe is er eentje zoals we het deze Vuelta nog maar weinig hebben gezien. Natuurlijk spek voor de bek van een uitgebreide vluchtergroep, maar je zal niet per se de sterkste moeten zijn om de etappe te winnen. De Puerto de Zuarrarrate is niet lastig genoeg om veel renners in de problemen te brengen, en voor de pure klimmers zal het lastig worden om het verschil te maken met hun klautercapaciteiten. Dankzij de vele vlakke meters voor en tussen de twee beklimmingen kan het ook een tactische bedoeling worden.

Eigenlijk kunnen we de klim in de finale nog het beste vergelijken met La Laguna Negra.Vinues van enkele dagen terug. Niet steil, niet lang, en dan zag je dat een begenadigd klimmer als Geraint Thomas – weliswaar niet in vorm – alle moeite van de wereld had om zijn op papier minder goed klimmende vluchtgenoten eraf te rijden. Renners met wat explosiviteit konden gemakkelijk blijven aanhaken, om dan in het slot ervan weg te ‘poefen’. Nu de finish hier na een afdaling ligt, hebben de mannen met een sprintje in de benen sowieso een voordeel.

Wanneer we daar namen op moeten plakken, dan komen we al snel bij Andreas Kron terecht. De Deen van Lotto Dstny oogde in die bewuste elfde etappe naar La Laguna Negra ijzersterk, al moest hij in de laatste, steilere meters van de beklimming alsnog passen. Kron beschikt over een sterk sprintje aan het einde, en niet onbelangrijk: hij is een echte killer. Eentje die het al vaker wist af te werken op het hoogste niveau, zo ook in de eerste week van deze Vuelta. Daarom kan hij nu extra ontspannen rondrijden, en dan maak je in een tactische finale misschien al sneller een juiste keuze.

Ook Filippo Ganna heeft zijn ritje al op zak gestoken, dankzij een formidabele tijdrit. Maar wat kan Ganna niet? Ei zo na vloerde hij Kaden Groves in een massasprint, en als hij zich niet helemaal leeg had gereden voor Geraint Thomas op La Laguna Negra, had hij allicht ook daar iets kunnen betekenen. Ganna won in de Giro al lastigere etappes dan deze, maar hij hoeft ook helemaal niet te wachten op de laatste klim: de hardrijder kan perfect een stukje alleen rijden, en neem hem dan maar eens terug. Bij INEOS-Grenadiers is het sowieso koersen met het open vizier, nu ze in het klassement niets meer te winnen hebben.

Romain Grégoire kwam bijzonder dichtbij winnaar Jesús Herrada op La Laguna Negra, en ook in de door Kron gewonnen Barcelonese heuvelrit (zevende) moest hij niet veel toegeven. Dus mag je hem ook hier opschrijven. De hele Groupama-FDJ-ploeg maakt in aanvallend opzicht een fijne indruk tijdens deze Vuelta. De piepjonge Lenny Martinez was met zijn twee dagen leiderstrui natuurlijk de exponent, maar ook Rudy Molard en Michael Storer deden al een gooi naar ritwinst. De amper 20-jarige Grégoire schatten we echter het hoogst in dankzij zijn sterke punch en aanvalsdrift.

Moeten we hier nog eens de loftrompet afsteken voor Remco Evenepoel? Jawel! Het is bijna niet te geloven hoe de Belgische kampioen met een heuse marathonvlucht terugsloeg na zijn tegenslag in de Pyrenneeën daags voordien. En dus durven we Evenepoel ook hier niet uitvlakken. “De bergtrui en nog meer etappes zijn een mooi doel voor de komende dagen”, liet hij zelf al optekenen. Bergpunten zijn in deze rit niet in overvloed te verdienen, maar de hardrijder en puncher in Remco Evenepoel kan ook hier zijn hartje ophalen. Eén probleem: als hij meezit in de vluchtersgroep, zal hij meer dan wie ook geviseerd worden. Evenepoel zal dus sterk moeten zijn en iedereen losrijden, als hij wil winnen.

Bij Bahrain Victorious zijn ze de laatste dagen erg actief. De renners nemen vaak hun verantwoordelijkheid in het peloton, maar het doel is niet altijd even duidelijk. Zeker omdat kopman Mikel Landa alsnog op het podium krijgen een bijna onmogelijke zaak wordt. Maar mannen als Santiago Buitrago en Wout Poels zijn wel meer dan in orde, en dus zou het voor hen niet slecht zijn om eens mee te schuiven in de vlucht van de dag. Buitrago (op dertien minuten) heeft net voldoende achterstand in het klassement om ruimte te krijgen, terwijl Poels over het juiste killersinstinct beschikt.

Dat laatste kan je zeker ook zeggen van Bauke Mollema. Het profiel van deze rit schreeuwt bijna om de 36-jarige Nederlander van Lidl-Trek, maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we hem deze Vuelta nog niet veel in beeld hebben gezien. Dat hoeft ook niet per se, want zoals we zeiden, is dit een rit met een redelijk uniek profiel, waarin je niet noodzakelijk de sterkste moet zijn om te winnen. Wie weet kan Mollema op ervaring toch het een en ander forceren, en zichzelf zo een prachtig cadeau schenken.

Verder is er natuurlijk nog een heel blik Spanjaarden, die hun kans schoon zien om hun plekje in de vroege vlucht te veroveren. Niet in het minst Spaans kampioen Oier Lazkano, die wel aanvalsdrift toont, maar nog maar weinig ritten vond die op zijn lijf geschreven zijn. Hetzelfde geldt voor zijn ploegmaat Ivan Garcia Cortina. Ook Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic) zal glunderen bij het zien van het profiel, net als Pelayo Sanchez (Burgos-BH).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Andreas Kron

*** Filippo Ganna, Romain Grégoire

** Remco Evenepoel, Jesus Herrada, Santiago Buitrago

* Oier Lazkano, Wout Poels, Cristian Rodriguez, Bauke Mollema

Weer en TV

Het wordt zondag 29 graden Celsius in het Baskenland en het blijft de hele dag droog. De wind waait niet of nauwelijks en dus kunnen we een eerlijke koers verwachten. Sporza en Eurosport zenden deze Vuelta uit. Eurosport is er vanaf 12.30 uur, Sporza vanaf 13.45 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.