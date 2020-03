Yves Lampaert: “We mogen ons de winnaars van het weekend noemen”

Een tweede plaats van hemzelf in de Omloop Het Nieuwsblad en winst voor Kasper Asgreen in Kuurne. Yves Lampaert had veel lof voor zijn Deense ploegmaat. “Dat we er een kopman bij hebben? Hij had al de status van ‘beschermd renner’ hoor.”

De aanvangsfase van Kuurne-Brussel-Kuurne verliep niet echt naar wens voor Yves Lampaert. “Ik werd omver gereden door de volgwagen van Trek-Segafredo. Natuurlijk heeft Steven de Jongh dat niet opzettelijk gedaan, maar ik lag wel tegen de grond. Mijn heup zit nogal dik en ik verwacht morgen een mooie blauwe plek. Wellicht zal het daarbij blijven.”

Ploegleiding besliste kloof te dichten

Dat het in de heuvelzone chaotisch koeren was, vond Lampaert. “Het ging er bijzonder nerveus aan toe. En toen na de Kluisberg die uitgebreide kopgroep wegreed, was de situatie voor ons niet ideaal. Styby was wel mee, maar er zaten veel snelle mannen voorin. Dus werd in de volgwagen beslist om de kloof te dichten. Dat kostte krachten, maar het bleek uiteindelijk wel de juiste keuze.”

“Kasper was super sterk vandaag”, gaat de West-Vlaming voort. “Toen het samenliep, maakte hij de sprong naar het restant van de oorspronkelijke kopgroep en hield echt knap stand. We hadden het niet gemakkelijk vandaag, maar eens in de finale blijkt toch dat we in de breedte sterk zijn en dat we dat kunnen uitspelen. En vergeet niet dat we nog Fabio Jakobsen achter de hand hadden in het geval Kasper toch nog werd teruggepakt. Zo kunnen we rustig de kat uit de boom kijken.”

Zoals Jungels

“Met een tweede plaats en een zege mogen we ons toch de winnaars van het weekend noemen”, vertelde Lampaert er nog bij. “Super mooi om het klassieke seizoen zo te starten. Al blijft het jammer dat ik het in de Omloop zelf niet kon afmaken. Maar misschien krijg ik de komende weken nog wel eens een kans.”

Over Asgreen was Lampaert vol lof. “Voor ons is zijn prestatie van vandaag geen verrassing. Ik vergelijk Kasper een beetje met Bob Jungels. Hij is zowat hetzelfde type coureur. Eentje met een enorm grote motor. Ik denk zelfs dat hij een versnelling in de benen heeft die nog iets krachtiger is dan die van Bob. Of hij nu een extra kopman wordt dit voorjaar? Oh, maar hij stond al op gelijke hoogte, hoor. Als je al tweede geworden bent in de Ronde van Vlaanderen, krijg je sowieso een beschermde status.”