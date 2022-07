Yves Lampaert verrast zichzelf: “Ik ben gewoon een boerenzoon uit België”

Video

Yves Lampaert heeft op de eerste dag van de Tour de France voor een stunt gezorgd. De Belg pakt de gele trui door Wout van Aert en Tadej Pogacar in de openingstijdrit naar de plaatsen twee en drie te verwijzen. Dat kon hij zelf nauwelijks bevatten. “Mijn hoofd ontploft”, zei de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl in het flashinterview na afloop.

“Ik kwam hier met de verwachting dat top-tien mooi zou zijn, nu heb ik al de beste renners van de wereld verslagen”, vervolgt Lampaert. “Ik ben gewoon een boerenzoon uit België. Om dit te doen… dat had ik nooit verwacht. Ik kan het niet geloven. Ik wist dat ik goed was. Maar om de eerste rit van de Tour de France te winnen, dat is iets waar ik nooit van had durven dromen. Iedereen probeert zo hard mogelijk te fietsen in een tijdrit, maar om Van Aert, Van der Poel en Ganna te kloppen… Het is ongelooflijk.”

Tijdens de tijdrit in Kopenhagen regende het flink, maar langzaam maar zeker begonnen de buien af te nemen. Lampaert reed later dan favorieten als Van Aert en Ganna. “De wegen waren nog steeds erg nat, dus ik had dezelfde omstandigheden als de anderen”, reageert Lampaert daarop. “Ik kwam met vijf seconden voorsprong op Van Aert over de finish. Ik kan het wellicht pas realiseren als de Tour de France voorbij is. Ik denk dat ik trots kan zijn.”

“Ik moet denken aan de ploeg en aan mijn goede vriend Tim Declercq, die naar huis moest vanwege corona. Ik had dit met hem willen vieren. Het is jammer dat hij er niet is. Deze is voor Tim”, aldus Lampaert, die kort na zijn tijdrit ook WielerFlits al te woord stond. De uitspraken die hij toen deed, vind je in de bovenstaande video.