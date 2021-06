Yves Lampaert verrast ook zichzelf: “Op geen enkel moment gedacht aan winnen”

Interview

Yves Lampaert heeft de wielerwereld verbaasd met een tweede tijdrittitel, notabene in zijn thuisgemeente Ingelmunster. Daarvoor moest hij voorbij zijn ploegmaat en topfavoriet Remco Evenepoel. “Dit schat ik hoog in”, genoot hij achteraf. “Een monument winnen is nog van een andere orde, maar emotioneel is dit nog moeilijk te overtreffen.”

Het moet gezegd, Covid-19 was vandaag ver weg in Ingelmunster. Mondkapjes waren amper nog te bespeuren en de lokale politie zag vruchteloos toe hoe de – normaal publieksvrije – podiumzone zich vulde met een paar tientallen Lampaert-fans. Dat heb je, als de thuisrijder zich tot Belgisch kampioen kroont.

Lampaert koestert zijn supporters. Dat doet hij al zijn hele carrière. “Ik heb de beste fans die je je kan bedenken”, liet hij zich deze week nog ontvallen. Daar deed hij vandaag nog een schepje bovenop. “Ik geloofde niet in winnen, maar ik wilde voor mijn supporters blijven vechten tot op de meet. Dat gevoel op de Markt, dat was precies hetzelfde geluid als tijdens de Tour de France. Of als op de Oude Kwaremont, tijdens de Ronde van Vlaanderen. Niet normaal.”

“Wilde tweede worden”

“Daarom is deze titel ook voor hen. Al komt het onverwacht. Wanneer ik er in beginnen geloven ben? Niet! Pas toen Remco over de finish kwam en ze mij vertelden dat het binnen was, geloofde ik het. Echt, ik ben gestart met de idee om tweede te worden. Remco Evenepoel is wel een van de beste renners ter wereld, hé.”

Lampaert vertrok als een speer. Heeft hij daarmee Evenepoel verstikt? “Dat weet ik niet. Ik ben inderdaad snel vertrokken, omdat ik me goed voelde. Maar ik heb toen ook een beetje mezelf voorbij gereden. Plots viel de warmte letterlijk op mij. Al was dat voor iedereen wellicht wel hetzelfde.”

Vierhonderd Watt

“Het was ook een moeilijk parcours om in te delen. Het was vrij technisch, de wattages lagen niet al te hoog… Hoe hoog? Ik trapte gemiddeld een goede vierhonderd Watt. Ik had gemikt op hoger, maar met de warmte en het parcours was dat blijkbaar niet mogelijk. ”

Lampaert heeft zich na afloop verontschuldigd bij Evenepoel. “Ik heb sorry gezegd, ja. Hij was er enorm op gebrand. Maar er gaan nog heel veel titels volgen voor hem. Zijn conditie is ook nu nog groeiende. Hij is nog niet terug op zijn niveau van voor die val in Lombardije, maar hij is wel op weg. Hij komt snel terug.”

Monument

“Of dit de mooiste uit mijn carrière is? Ongetwijfeld de emotioneelste. Voor eigen volk die mooi tricolore kunnen aantrekken is heel speciaal. Maar er zijn uiteraard nog mooiere koersen om te winnen. Een monument is nog zoveel mooier, maar deze is misschien wel de meest emotionele, ja.”

Wanneer hij voor het eerst zijn driekleur gaat aantrekken, weet de West-Vlaming nog niet. “Voor de Tour ben ik reserve, de Vuelta rijd ik zeker ook niet. Dus het zal nog niet voor meteen zijn. Maar als ik hem draag, zal ik dat waardig doen. En met trots.”