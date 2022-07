Yves Lampaert valt door loslopende hond: “Plots stak dat beest de straat over”

Voor Yves Lampaert had de zware Alpenrit in de Tour de France over de Galibier en de Croix de Fer naar Alpe d’Huez niet veel slechter kunnen beginnen. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl kwam al na zes kilometer ten val door een loslopende hond en liep daarbij een forse verwonding aan zijn bovenbeen op.

Het peloton zat nog maar net op de fiets toen Lampaert ten val kwam. Behalve de winnaar van de openingstijdrit in Kopenhagen, waren ook Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) betrokken bij de val. Het drietal kon snel weer verder rijden en aansluiten bij de rest van het peloton. Lampaert hield aan de val een forse verwonding aan zijn bovenbeen over, maar kon de rit naar wel uitrijden – net als de andere twee betrokkenen bij de val.

De val werd veroorzaakt door een loslopende hond, vertelde Lampaert naderhand. “Plots stak dat beest de straat over en kon ik geen kant meer uit”, liet de Belg weten in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik kwam zot. Zeker aan het begin van zo’n zware rit kon ik dat missen.”