Yves Lampaert twijfelt over WK tijdrijden: “Wegrit krijgt absolute voorkeur”

Interview

Yves Lampaert finishte tweede in de Heistse Pijl. In de sprint met drie lieten hij en Jonas Rickaert zich aftroeven door Pascal Eenkhoorn. Achteraf had Lampaert het ook nog over zijn WK-plannen. “Ik weet niet of de tijdrit rijden wel zo’n goed idee is…”

Geen duel Fabio Jakobsen – Dylan Groenewegen in de Heistse Pijl. Lampaert was er niet echt door verrast. “Op dit parcours kan het altijd alle richtingen uit”, verduidelijkte hij. “Het is een pittig plaatselijk rondje, met in de finale nogal wat interval. Het is niet voor het eerst dat hier een groepje vooruit blijft.”

Lampaert, Eenkhoorn en Rickaert reden in de voorlaatste ronde weg uit een groep van goed 35 renners, werkten voorbeeldig samen en hielden vlot stand. In de slotfase losten de drie elkaar van geen vin, ook niet op het laatste hellinkje in het centrum van Heist-op-den-Berg. “Moeilijk om daar nog aan te vallen”, vond Lampaert.

Pientere Pascal

“Als je daar dan niet weggeraakt, verschiet je wel een cartouche, zo dicht bij de finish. En zit je ook op kop om de sprint in te zetten. Dus mikte ik liever op de spurt, maar ik moet toegeven dat ik Pascal Eenkhoorn een beetje onderschat heb. Hij liet zich even uitzakken en schoot ons dan met veel snelheid voorbij. Pienter!”

Geen zege, maar Lampaert ziet zijn podiumplaats wel als een opsteker. “Na de eerste etappe in de Ronde van Wallonië werd ik ziek. ’s Avonds moest ik braken en had ik last van een buikgriepje. Ik kende twee moeilijke dagen, maar de laatste etappes kwam ik er weer door. Ik hoop dat ik nu vertrokken ben voor een paar goede prestaties.”

Doel voor de 30-jarige West-Vlaming is nu de Ronde van Denemarken (10-14 augustus) te halen. “Astridje (zijn echtgenote, red) is hoogzwanger, maar ik hoop dat de bevalling voor nét na Denemarken is.” Daarna volgen normaal de Benelux Tour (30 augustus – 5 september) en de Ronde van Slowakije (15 tot 19 september), in de aanloop naar de WK-wegrit en Parijs-Roubaix.

WK

Tenminste, als bondscoach Sven Vanthourenhout Lampaert niet selecteert voor het WK tijdrijden. Want dat is wat Deceuninck-Quick-Step ploegmaat Remco Evenepoel suggereerde in zijn interview na de olympische tijdrit in Tokio. “Ik heb het gehoord”, lacht Lampaert. “Maar dat was onmiddellijk na de wedstrijd. Dan spreekt ook de ontgoocheling, ook al vond ik Remco best een verdienstelijke tijdrit rijden.”

“Dus ik neem de woorden van Remco niet té serieus. En mocht het toch het geval zijn dat de bondscoach aan mij denkt, dan moet ik het uiteraard vroeg genoeg weten, want dan moet mijn programma aangepast worden. Het WK tijdrijden valt namelijk samen met Slowakije. Dan moet ik bijvoorbeeld de Ronde van Groot-Brittannië rijden, want ik wil richting de WK-wegrit en Parijs-Roubaix toch voldoende competitie in de benen hebben.”

Moeten we uit de woorden van Lampaert dan concluderen dat hij geen vragende partij is voor de tijdrit tussen Knokke en Brugge? “Ik zeg niet bij voorbaat nee, maar het is geen must. Ik ben er vooral gebrand op om de wegrit te rijden. Als ze vinden dat ik ook de tijdrit moet doen, wil ik daar wel over praten, maar graag op tijd, want dat vergt een andere voorbereiding, zeker voor zo een vlak parcours. En goede afspraken maken goede vrienden, niet?”