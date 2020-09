Yves Lampaert terug in koers na sleutelbeenbreuk maandag 14 september 2020 om 14:02

Yves Lampaert hervat woensdag de wedstrijdcompetitie in de Ronde van Slowakije, waar hij zijn titel van vorig jaar mag proberen te verdedigen. De klassiekerspecialist stond enkele weken aan de kant, nadat hij zijn sleutelbeen brak in Milaan-Turijn.

“Ik kijk ernaar uit om te proberen mijn titel te verdedigen, ook al weet ik dat het erg moeilijk zal worden”, laat Lampaert via zijn ploeg Deceuninck-Quick Step weten. Voor de Belgische renner is het in de eerste plaats van belang dat hij weer in het wedstrijdritme komt. “Het wordt mijn eerste koers na mijn blessure en ik weet nog niet zeker hoe goed mijn conditie is. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan, maar ik heb veel zin om terug te keren in The Wolfpack.”

Deceuninck-Quick Step mikt in de sprints op successen met Álvaro José Hodeg, die als lead-outs Jannik Steimle en Shane Archbold meekrijgt. Pieter Serry en neoprof Mauri Vansevenant mogen voor hun kansen rijden in het klassement, nadat ze goede vorm hadden getoond in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tot slot mag de Amerikaanse kampioen Ian Garrison zich laten zien in de middagtijdrit woensdag, een tijdrit over slechts 7,1 kilometer.