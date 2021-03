Yves Lampaert: “Sam Bennett mag trots zijn op zijn wedstrijd”

Met Sam Bennett had Deceuninck-Quick-Step maar één renner mee in de waaier die zich na 60 kilometer wedstrijd vormde. Onder meer Yves Lampaert miste de slag. “Ik hoopte dat het nog een keer stilviel, maar dat gebeurde niet.”

Het blok van Deceuninck-Quick-Step domineerde vrijdag de E3 Saxo Bank Classic. In Gent-Wevelgem zag teambaas Patrick Lefevere alleen zijn topsprinter Sam Bennett in de voorposten. Alle anderen misten de slag in de Westhoek. “Het was niet echt een waaier”, vond Yves Lampaert. “Het was wel op de kant, maar de groep is eigenlijk gevormd door een valpartij.”

“Jammer”, zuchtte de West-Vlaming. “Want ik was ervan overtuigd dat het op dat moment nog niet zou gebeuren. Daarna hoop je dat het vooraan nog een keer stilvalt, of dat het rapper uiteen valt, maar dat gebeurde dus niet. Dan rijd je eigenlijk een hele dag achter de feiten aan.”

Lange tijd moeide Deceuninck-Quick-Step zich niet in de achtervolging. “Sam is momenteel de rapste man ter wereld. Daar mag je vertrouwen in hebben”, reageerde Lampaert. “Alleen was het een ware uitputtingsslag. Ik denk dat het voor hem vandaag net dat tikkeltje te lastig was. Maar hij mag trots zijn op de wedstrijd die hij gereden heeft.”

Zelf probeerde Lampaert nog iets te forceren op de Kemmelberg. “Ik had nog graag de oversteek gemaakt met een groepje, maar dat lukte niet. Dat ik daar dan zat met mijn goede benen? Goh ja… Zo is het altijd iets, hé.” Lampaert werd uiteindelijk 14de, op anderhalve minuut van winnaar Van Aert.