Yves Lampaert: “Al bij al reden we geen slechte wedstrijd”

Interview

Met Kasper Asgreen (32ste) en Yves Lampaert (39ste) maakte Quick-Step-Alpha Vinyl ook in Gent-Wevelgem geen al te beste beurt. Toch zag Lampaert er het positieve van in. “Ik weet, het zijn excuses. Maar we kenden wel weer ons deel van de pech. Dat ik zelf nog in het eerste peloton zat in mijn eerste wedstrijd na mijn ziekte, zie ik als een klein mirakel.”

“Ik ben content van mijn eigen koers”, vertelde Lampaert achteraf. “Ik mis natuurlijk nog die punch, maar naargelang ik de voorbije weken ziek ben geweest, vind ik mijn prestatie zelfs een klein mirakel en een goed signaal richting Parijs-Roubaix. De Ronde van Vlaanderen zal wellicht nog iets te vroeg komen, maar dit geeft me wel vertrouwen.”

Lampaert verzeilde na de laatste passage over de Kemmel in een derde pelotonnetje, zeg maar de groep Merlier, maar dat maakte dus nog de aansluiting met de eerste twee groepen. “Zelf nog iets forceren zat er daarna niet meer in, maar ik vind het al straf dat ik daar nog zat.”

Pech voor Sénéchal en Ballerini

Quick-Step-Alpha Vinyl reed geen resultaat, maar de regerende Belgische kampioen tijdrijden vond de prestatie op zich niet dramatisch. “We hebben zeker geen slechte koers gereden. Kasper Asgreen was met de allerbesten mee over de Kemmel. Florian Sénéchal kende vandaag opnieuw pech door een val. Ballerini reed lek op een slecht moment, Bert Van Lerberghe is wat op de sukkel met de rug, ik kom net terug van ziekte, …”

“Ik weet, het zijn excuses”, blijft Lampaert eerlijk. “Maar we blijven wel gemotiveerd. Als Florian niet valt, verloopt de finale voor ons wellicht anders. En na de Kemmel werd veel gepokerd. Dan kan het gebeuren dat je die ontsnapping met vier mist. Bij mij was het dan wel op.”