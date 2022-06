Yves Lampaert na tijdritwinst: “Bewezen dat ik mijn plekje in Tourselectie waard ben”

Een glunderende Yves Lampaert na zijn tijdritwinst in de Baloise Belgium Tour. Opstekers à volonté voor de 31-jarige West-Vlaming: een eerste seizoenszege, nog een kans op eindwinst, een goede generale repetitie voor het Belgisch kampioenschap én – wellicht het belangrijkste – hij maakte een prima beurt om de ploegleiding van Quick-Step Alpha Vinyl te overtuigen hem mee te nemen naar de Tour de France.

Uithijgend, het tricolore shirt wijd open, stond Yves Lampaert ons meteen na de finish al even te woord. Dan absoluut nog niet zeker dat hij de dagzege zou pakken, want onder meer Tim Wellens en vooral Mads Pedersen moesten hun tijdrit nog afwerken. “Die afstand ligt me wel”, vertelde hij.

“Alles wat onder de twintig minuten is, dat kan ik. En bovendien een technisch parcours. Het is een goede tijd, denk ik.” Toch bleef er wat twijfel. “Ik ben iets te rap gestart, waardoor ik mezelf tegenkwam in het tussenstuk. Maar naar het einde toe heb ik me goed kunnen herpakken. Ik miste nog een bocht, maar goed… Dat was omdat ik op de limiet zat.”

Kopenhagen

Met spanning volgde hij de finale, waarin hij zag dat alleen klassementsleider Pedersen nog in de buurt kwam. Maar de tijd van Lampaert hield stand. “Hier ben ik ontzettend blij mee”, ging hij daarna verder. “Ik ben wel zeker dat Pedersen in goede vorm is. En deze tijdrit is vergelijkbaar met die in Kopenhagen, waar Mads als Deen wil schitteren. Hij zal daar naartoe gewerkt hebben.”

Zelf is Lampaert nog steeds niet zeker van die Tourselectie. 70 procent, zei hij halverwege deze week. Na vandaag hoopt hij wel op zekerheid. “Hier zet ik mijn kandidatuur toch wel extra kracht bij, denk ik. De ploeg ziet dat ik in orde ben. Ik wil naar de Tour om Fabio te helpen in de sprints en wie weet, zelf goed uit de verf te komen in die tijdrit in Kopenhagen.”

Aan winst durft de regerende Belgische kampioen niet denken. “Gohh. Van Aert, Ganna, Pedersen zelf. Dat is echt zware concurrentie. Maar je weet nooit. Misschien starten zij met iets meer druk. Dat is geen voordeel. Ik herinner me de Vuelta van 2017 waar we tweede werden in de ploegentijdrit in Nîmes. Maar ik won de tweede rit met een late uitval en pakte zo alsnog de rode trui. Dromen mag, niet?”

Over de olifant en de haas

Maar, first things first. Morgen staat met start en aankomst in Durbuy wellicht de beslissende etappe in deze Baloise Belgium Tour op het menu. Lampaert is in het klassement genaderd tot op tien seconden van de Deense leider. “Misschien is dat toch iets te veel. Anderzijds, het wordt een heel zware etappe. Stel dat hij een offday kent en ik heb superbenen… Je weet nooit hoe een olifant een haas vangt, zou Walter Planckaert zeggen.”

“Of ik ga aanvallen? Laten we eerst maar afwachten wat de beentjes zeggen na vandaag. Maar als er mogelijkheden zijn, gaan we die natuurlijk niet laten liggen. Het wordt echter ook zaak me niet te vergalopperen. Als je in die etappe van té ver gaat, riskeer je jezelf tegen te komen. Vergeet ook de impact van de warmte niet. Maar we gaan proberen. Niet alleen ikzelf, maar ook Mauro Schmid en Florian Sénéchal staan nog binnen de driekwart minuut. Misschien kan iemand met een vlucht voorop geraken, zodat ze bij Trek-Segafredo sneller hun mannetjes moeten opsouperen.”

Corona

Lampaert had het tot slot ook nog even over de corona-uitbraak in de Ronde van Zwitserland. “Alhoewel ik bijna zeker ben dat er ook een aantal uit voorzorg gestopt zijn, om zo het risico op een besmetting in het verdere verloop uit te sluiten. Maar inderdaad, we lopen weer met een bang hartje rond. We gaan de maatregelen opnieuw beter naleven, weer bubbels creëren en jammer genoeg opnieuw wat meer afstand nemen van onze fans. Allemaal in de hoop zoveel mogelijk gespaard te blijven.”