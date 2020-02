Yves Lampaert: “Bij Deceuninck-Quick-Step zijn we allemaal evenwaardig”

Als het van Yves Lampaert afhangt, start Deceuninck-Quick-Step morgen in Omloop Het Nieuwsblad met zeven kopmannen. “Kopmannen, ik hoor dat niet graag”, vertelt de West-Vlaming. “Bij ons is iedereen gelijk voor de wet. Als Tim Declercq zaterdag wint, ga je niemand horen klagen.”

Dat het coronavirus een paar uur later de UAE Tour zou verlammen, wisten ze bij Deceuninck-Quick-Step toen nog niet. Maar ook in het Shamrock Hotel in Tielt werden gisteren in de vooravond al enkele voorzichtige maatregelen getroffen. “Geen handjes schudden”, gebood teambaas Patrick Lefevere meteen bij onze aankomst. Een preventie-advies van de medische staf, zo bleek. Lefevere gaf het goede voorbeeld. “Ik panikeer niet snel, maar als dit het risico op besmetting kan verlagen of uitsluiten, wil ik me daar wel aan houden”, verduidelijkt hij.

Parcours

Yves Lampaert leek er zich niet te veel zorgen om te maken. Net zoals hij het geen probleem vindt dat hij deze week het parcours van de Omloop niet heeft verkend. “Ik ga het nog wel kennen van vorig jaar, zeker? Veel is er niet veranderd. Het was voorzien dat we vandaag (donderdag, red) nog een verkenning zouden doen, maar met de weersomstandigheden hebben we besloten het niet te doen. Een aantal onder ons doet dat morgen (vandaag dus, red.) nog, maar ik niet. Ik ken de streek. Het zijn deels ook mijn trainingswegen.”

De voorspelde regen en wind voor morgen, is een item in het peloton. Meer dan het coronavirus. “Het weer gaat er voor zorgen dat de koers rap in zijn definitieve plooi ligt”, voorspelt Lampaert. “Vijf, zes beaufort. Rukwinden. Ik zie al een scenario zoals dat van Gent-Wevelgem 2015 voor mij. Wat dat betekent? Dat het een machtig schone koers kan worden. En dat iedereen wel op zijn plek zal terechtkomen. Ik ben daar niet bang van, nee. Ook al ben ik de laatste jaren meer en meer een goed weer-coureur geworden, ik kan daar wel tegen.”

Van Avermaet

“En met mij de hele ploeg”, denkt de West-Vlaming. “Afwachten, maar in dergelijke koersen is Deceuninck-Quick-Step normaal sterk. Hoe zwaarder, hoe beter. We hebben misschien niet dé topfavoriet in onze rangen, maar we zijn alweer heel sterk in de breedte. Trouwens, een absolute topfavoriet zoals een Sagan een paar jaar geleden, of een Boonen een tijd terug, die zie ik dit jaar niet. Ik zie vooral veel renners op hoog niveau: Van Avermaet maakte indruk in de Algarve. Wellens was ook goed. Op tv zag ik een sterke Teuns in de Ruta del Sol. Maar in de breedte? Dan kom ik toch ons terecht.”

Dat ze bij ook Deceuninck-Quick-Step de voorbije jaren ook inleverden aan kwaliteit voor het voorjaar, merken we op. Tom Boonen stopte. Een jaar later vertrok Niki Terpstra. Ondertussen is ook Philippe Gilbert weg. “Klopt. Maar we hebben wel nog altijd een steengoede ploeg”, weerlegt Lampaert. “Jullie noemen nu Zdeněk Štybar, Bob Jungels en mezelf als de drie kopmannen. Maar dan vergeet je Kasper Asgreen, vorig jaar tweede in de Ronde en sterker geworden. Florian Sénéchal… Als hij in de juiste ontsnapping zit, klop hem maar op de meet, hé. En in de Ronde komt daar nog Alaphilippe bij. Die is niet slechter dan Gilbert, toch?”

Tijdrit

“En met hardrijders als Clercq en Iljo… (Tim Declercq en Iljo Keisse, red)”, is Lampaert nu helemaal op dreef. “Nee, dat zijn geen kopmannen. Maar… Ik spreek ook niet graag over kopmannen. We zin wunder ier allemoale gelik. (West-Vlaams voor: we zijn allemaal gelijkwaardig, red). Stel dat Tim wint, dan ga je ’s avonds echt niemand horen klagen.”

Conditioneel is Yves Lampaert in orde, zegt hij zelf. “Wat dat betreft kon ik mijn goede prestatie (hij werd achtste, red) in de afsluitende tijdrit van de Ronde van de Algarve wel gebruiken. Tussen de Ronde van Valencia en de Algarve had ik plots last van de longen. Dan slaat de twijfel heel even toe. Ik kreeg wel al goede signalen in de eerste etappes, maar we koersten toen toch vooral in dienst van Remco. Met plezier trouwens: voor een ploegmaat werken die eindwinst kan pakken, dat is geen opoffering! En ook al rijd je in dienst, op de Alto do Malhão voel je ook vlug hoe goed je bent, hoor. Maar zo’n toptienplaats tussen toch een aantal grote namen in het tijdrijden, stelde me wel helemaal gerust.”

Kuurne

De Omloop is dan wel de belangrijkste, 24 uur later start Lampaert met evenveel ambitie in Kuurne-Brussel-Kuurne. “Absoluut. Dankzij de hertekende omloop verwacht ik er trouwens een zwaardere en mooiere wedstrijd dan in het verleden in Kuurne. Hopelijk wordt er vol gekoerst. Vroeger durfde het daar na Nokere als eens stilvallen. Maar ik start in elk geval ook zondag met ambitie.”