Yves Lampaert (9e): “Negende van de wereld is toch niet slecht”

Yves Lampaert hoopte vooraf op een plek bij de eerste tien op het WK tijdrijden en de Belg slaagde in zijn missie. Lampaert eindigde als negende, op net iets meer dan een minuut van wereldkampioen Tobias Foss. “En daar mag ik wel tevreden mee zijn”, was zijn conclusie in gesprek met Sporza.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Lampaert had naar eigen zeggen niet het allerbeste gevoel op de fiets. “Ik heb naar mijn gevoel niet mijn beste tijdrit gereden, ik heb er al betere gereden. Ik mag wel tevreden zijn met mijn negende plaats. Ik had gemikt op een plaats in de top-10 en negende van de wereld is toch niet slecht. Ik hoop dat ik hersteld ben tegen zondag (voor de wegrit, red.) en dat we met de ploeg een sterke prestatie kunnen neerzetten.”

De zege van Foss kwam ook voor Lampaert als een complete verrassing. “Ik denk dat niemand rekening heeft gehouden met Tobias Foss. Hij heeft een heel sterke tijdrit gereden. Ik denk dat het voor Foss zelf ook een verrassing is. Chapeau voor zijn prestatie en hopelijk mag hij zijn trui alle eer aandoen.”

“Remco mag trots zijn op een derde plaats, na zijn Vuelta”

Volgens Lampaert heeft de wind vandaag wel degelijk een rol gespeeld. “Langs de kust kon je de afgelopen dagen al voelen dat de wind in vlagen komt. Op bepaalde momenten is er veel wind, op andere momenten is er dan weer niets.” Er werd hem ook nog gevraagd naar de prestatie van zijn land- en ploeggenoot Remco Evenepoel. “Remco mag trots zijn op zijn derde plaats, na zijn Vuelta.”

“Het WK tijdrijden kwam heel kort daarna en je mag de reis en de jetlag niet onderschatten. Ik vind het een heel goeie prestatie. Derde op een WK tijdrijden is niet simpel. Die titel komt nog wel.”