Yves Lampaert 5e na driemaal lek: “Misschien was ik wel de beste in koers”

Yves Lampaert had de pechduivel niet mee in Parijs-Roubaix. Drie keer reed de Belgische renner van Deceuninck-Quick-Step lek en op de velodroom, het iconische eindstation van de klassieker, moest hij met de vijfde plaats genoegen nemen.

“Ik denk dat ik een heel goede koers heb gereden. Ik reed driemaal lek op cruciale momenten, en toch geraakte ik toch nog weer in de tweede groep en won ik de sprint. Ik denk dat ik zeker bij de beteren was in de koers, misschien was ik wel de beste”, blikte Lampaert na afloop van de wedstrijd terug voor de camera’s van Sporza.

Volgens de 30-jarige renner had hij niet de risico’s opgezocht. “Het was pech, want steeds toen ik lek reed, reed ik op de rug van de kasseistrook. Driemaal een doodsteek, zoals ze dat in de koers zeggen. Er was niets aan te doen, steeds lang wachten op een ander wiel. Toch wist ik iedere keer weer terug in koers te komen en uiteindelijk nog vijfde te worden.”

“Ik denk dat ik zeer trots mag zijn over mijn koers”, vertelde hij verder. “Hopelijk kunnen we een keer terugkomen zonder pech.”