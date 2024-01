vrijdag 19 januari 2024 om 17:04

Yuli van der Molen: “Mijn kanker van het lymfestelsel is heel goed te behandelen”

Yuli van der Molen maakte enkele dagen geleden bekend dat er een tumor was gevonden in haar lichaam. Na verder onderzoek hebben de artsen de ziekte van Hodgkin, kanker van het lymfestelsel, ontdekt. “Het is heel goed te behandelen”, laat Van der Molen zelf weten op sociale media.

“Vandaag ging ik naar het ziekenhuis voor de uitslag van de biopsie. Ik heb de ziekte van Hodgkin. Dat is kanker van het lymfestelsel. Het is heel goed te behandelen. Ik zal dit jaar van intensieve behandeling doen zoals elke race. Hard racen, de pijn accepteren, de steun langs de kant van de weg omarmen, maar bovenal zal ik de race gezond finishen”, klinkt het moedig.

De 20-jarige Nederlandse gaat verder: “Ik glimlachte naar de dokter en zei: volgend jaar zit ik weer in het peloton! En dat zal ik! Iedereen bedankt voor de steun. Ga zo door terwijl ik naar de finish race en dit ga verslaan!”