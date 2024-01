zaterdag 13 januari 2024 om 19:47

Tumor gevonden bij 20-jarige Yuli van der Molen

Yuli van der Molen heeft bijzonder slecht nieuws te horen gekregen. De 20-jarige renster heeft een tumor in haar lichaam. Dat laat ze weten op sociale media.

“Het jaar 2024 zal heel anders verlopen dan ik had verwacht”, begint Van der Molen haar bericht. “Ik zal een gevecht aan moeten gaan, maar helaas niet op de fiets maar tegen een tumor die in mijn lichaam gevonden is. Volgende week wordt een biopsie genomen, waarna de dokters zullen bepalen wat er gebeurt. Bedankt voor alle liefde. Ik ben positief dat ik weer zal winnen.”

Van der Molen staat in 2024 onder contract bij het Belgische Proximus – Cyclis CT. De voorbije twee jaar kwam de Nederlandse uit voor NXTG by Experza en AG Insurance-NXTG U23. Haar meest in het oog springende resultaat is een negende plaats in de EPZ Omloop van Borsele (1.1) van 2022.