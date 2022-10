Yorben Lauryssen tweede in CX de Bulle in Zwitserland

Yorben Lauryssen van Pauwels Sauzen-Bingoal is vandaag als tweede geëindigd in CX de Bulle, een C2 cross in Zwitserland. De 20-jarige Belg moest alleen de Zwitser Loris Rouiller van Team Legendre voor zich dulden. Gilles Mottiez, ploeg- en landgenoot van de Rouiller legde beslag op de derde plaats.

Bij de vrouwen won de 23-jarige Italiaanse Sara Casasola. Ze liet haar landgenoot Lucia Bramata 50 seconden achter zich. De Zwitserse Jacqueline Schneebeli werd derde op 1m42s.

Ook in Gypsies Green in het Verenigd Koninkrijk werd vandaag gecrosst in de National Trophy Series. Bij de vrouwen won de Britse Anna Kay van de Belgische formatie 777. Haar landgenoten Alderney Baker en Christina Wiejak kwamen als tweede en derde over de streep. Bij de mannen won de 23-jarige Brit Thomas Mein. Jenson Young en Joseph Beckinsale zorgden voor een volledige Brits podium.

Ten slotte werd in Spanje nog de Gran Premi Les Franqueses-KH7 gereden. Bij de mannen pakte Mario Junquera de overwinning voor zijn landgenoot Gonzalo Inguanzo en de Fransman Eliote Ponchon. De vrouweneditie werd gewonnen door de Spaanse Sara Cueto. Haar landgenoten Irene Trabazo en Sara Bonillo maakten met een tweede en derde plaats het Spaanse feestje compleet.