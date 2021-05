Yoeri Havik vervangt Jan-Willem van Schip in olympische wegploeg

Jan-Willem van Schip zal niet zoals eerder is aangekondigd onderdeel uitmaken van de Nederlandse wegselectie voor de Olympische Spelen in Tokio. Zijn plek zal worden ingevuld door Yoeri Havik, bevestigen verschillende bronnen aan WielerFlits.

Nederland mag met vijf wielrenners deelnemen aan de olympische wegrit, die verreden zal worden op zaterdag 24 juli. In de praktijk kan bondscoach Koos Moerenhout maar vier toppers uit het wegwielrennen selecteren. De KNWU heeft besloten ook een baanwielrenner in te schrijven voor de wegwedstrijd.

Team Sprint

Het draait allemaal om de Team Sprint, waar de Nederlandse mannen grote kanshebber zijn op een gouden medaille. Bij dit baanonderdeel strijden iedere ronde twee teams bestaande uit drie renners tegen elkaar. Bij EK’s of WK’s mag een ploeg uit vier man tellen, waardoor er kan worden gewisseld.

Nederland behoort op dit onderdeel tot de absolute wereldtop. De mannelijke teamsprinters werden in 2018, 2019 en 2020 wereldkampioen.

Op de Olympische Spelen mag de selectie van de Team Sprint maar uit drie renners bestaan. Om toch met vier baansprinters (Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Buchli) naar Tokio af te reizen, kiest de KNWU ervoor een van de sprinters, in dit geval Buchli, in te schrijven op de plek van Havik voor een duuronderdeel.

Twee disciplines

Havik krijgt een plek in de wegselectie, maar mag ook met Van Schip deelnemen aan de koppelkoers. Dat is mogelijk omdat ieder land één renner mag inzetten op twee wielerdisciplines.

Aanvankelijk zou Van Schip de baanwielrenner zijn die als wegwielrenner zou worden ingeschreven. WielerFlits heeft begrepen dat de 26-jarige renner het toch niet ziet zitten de wegwedstrijd te rijden. De wegrace in Tokio telt 234 kilometer en bevat 4865 hoogtemeters. Niet bepaald het terrein waar hardrijder Van Schip kan excelleren. Hij geeft de voorkeur aan zich volledig op het omnium en de koppelkoers te focussen. Zijn plek zal dus worden ingenomen door BEAT-ploegmaat Havik.

Selectie wegrit

Daarmee zouden twee van de vijf startplekken met zekerheid zijn ingevuld. Naast Havik lijkt ook Tom Dumoulin zeker te zijn van een ticket naar Tokio. Donderdag werd bekend dat de Limburger in de Ronde van Zwitserland terugkeert in het profpeloton. De olympische tijdrit is daarna zijn grote doel. Wie aan de tijdrit wil deelnemen moet ook in de wegrit zijn gestart.

Het is nog niet bekend welke andere renners door bondscoach Moerenhout zijn geselecteerd voor de wegrit.

In 2019 maakte WielerFlits een explainervideo over het mogelijk ‘opofferen’ van een wegrenner voor een extra baansprinter.