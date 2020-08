KNWU offert wegrenner op voor vierde baansprinter op Spelen in Tokio donderdag 20 augustus 2020 om 20:34

De KNWU heeft besloten met een vierde mannelijke baansprinter naar de Olympische Spelen in Tokio af te reizen. “We hebben in Nederland momenteel een luxeprobleem waarbij we ons gesteld zagen voor de keuze tussen vijf toppers op de weg of vier op de baan”, zo vertelt algemeen directeur Thorwald Veneberg.

Matthijs Büchli is zeker van deze extra baanplek, want hij heeft als enige voldaan aan de gestelde voorwaarden uit de interne selectieprocedure. “Doorslaggevend voor de afweging is het feit dat we met onze baansprinters de afgelopen jaren een succesformat hebben gevonden, waarbij we de derde man in de teamsprintploeg kunnen wisselen”, aldus Veneberg.

“Het was zeker geen eenvoudige beslissing”

“Dit behoort tot de succesvolle routine van de ploeg en bondscoach Hugo Haak acht de kans op succes dan ook groter met deze extra sprinter. Bijkomend voordeel is dat het ons ook meer keuzemogelijkheden geeft bij het invullen van de plekken op de sprint en de keirin in Tokyo. Het was zeker geen eenvoudige beslissing.”

De mannelijke teamsprinters werden in 2018, 2019 en 2020 wereldkampioen op dit onderdeel en mikken volgende zomer in Japan vol op goud. Eerder werden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland al aangewezen voor de sprintonderdelen. De starter van de teamsprint bij de mannen wordt later via een bike-off geselecteerd.

“Ons doel is om de kans op goud zo groot mogelijk te maken”

De KNWU kan nu één van de duurrenners van de baan inschrijven als vijfde wegrenner. Deze plek gaat volgens de wielerunie niet verloren, maar zal wel anders worden ingevuld dan anders het geval was geweest. Veneberg: “We hebben op de teamsprint met vier renners te maken die al vier – en straks vijf jaar – in voorbereiding zijn op de Olympische Spelen.”

“We weten dat het voorbereidingstraject voor de wegrenners, met de Tour de France die slechts enkele dagen daarvoor eindigt, minder optimaal zal zijn. Ons doel als bond is om de kans op goud zo groot mogelijk te maken. Ik denk dat we dat met deze beslissing doen.” De KNWU wil hiermee vroeg duidelijkheid geven aan alle betrokken partijen. Uiteraard kan in geval van blessures of ernstig vormverlies op deze beslissing worden teruggekomen.