vrijdag 17 november 2023 om 18:29

Yentl Vandevelde vindt dan toch nog een nieuwe ploeg

Yentl Vandevelde heeft een contract getekend bij Flanders-Baloise. De Belgische renner moest onverwachts TDT-Unibet verlaten aan het einde van 2023, ondanks dat hij de ploeg de grootste overwinning bezorgde in het afgelopen seizoen. Lang leek Vandevelde geen nieuwe ploeg te vinden, maar dat is nu dus toch nog gelukt.

Eind september kreeg de 23-jarige renner slecht nieuws bij TDT-Unibet. “Ik heb te horen gekregen dat ik niet bij de ploeg mag blijven. Ik heb het excuus gekregen dat ik volgend jaar het niveau niet zou aankunnen. Het is gewoon ontzettend vreemd. Ik heb een paar keer gevraagd waarom ik niet mocht blijven, maar ik kreeg nooit een duidelijk antwoord. (…) Het voelt allemaal een beetje ondankbaar. Ik ben de renner die de grootste overwinning pakt van de ploeg (ritzege in de ZLM Tour, red.), maar ik mag niet blijven.”

Een nieuwe ploeg leek er na weken zoeken ook niet in te zitten. “Ik heb bijna elke ploeg gecontacteerd, want ik heb geen manager. Elke keer kreeg ik te horen dat het te laat is, dat ze vol zitten. Of misschien onderschatten ze mij, omdat ik zo veel in dienst heb gereden”, vertelde Vandevelde in gesprek met WielerFlits.

Flanders-Baloise heeft toch nog een plaats in de selectie gevonden voor Vandevelde. De Belgische ProContinentale ploeg heeft Vandevelde een contract voor twee seizoenen aangeboden.