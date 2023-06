Yates stuit met UAE op ijzersterke Vingegaard: “Hopelijk kunnen we nog een stap zetten”

Adam Yates kan met vertrouwen afreizen naar de Tour de France. De Brit van UAE Emirates eindigde als tweede in het Critérium du Dauphiné, achter de ongenaakbare Jonas Vingegaard. “Het is niet gemakkelijk om te koersen tegen een Jonas in topvorm, maar ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gereden. Het is mooi om mee te strijden voor de overwinning”, zei Yates na afloop van de slotrit tegen onder meer Cycling Pro Net.

UAE Emirates wist met Mikkel Bjerg de individuele tijdrit te winnen en stond met Adam Yates dus ook op het eindpodium. “Het is een goede week geweest. We hebben de hele week goed gereden als team. Stapje voor stapje worden we beter. We nemen nu wat rust en hopelijk kunnen we er dan nog een stap zetten”, kijkt Yates alvast vooruit naar de Tour de France

In de Tour zal Yates niet de kopman zijn, want UAE Emirates beschikt natuurlijk ook nog over tweevoudig winnaar Tadej Pogacar. Staat Yates om die reden relaxter aan de start? “Er is nog steeds druk, er is nog steeds stress. Je moet in topvorm aan de start staan. Misschien hoef ik mijn leven niet evenveel te wagen als anders, maar je moet nog steeds op de juiste positie zitten op het juiste moment om je werk te kunnen doen. Het blijft stressvol. Hopelijk wordt het een mooie ervaring.”

Na afloop van de Dauphiné vertrok Yates naar Sestrière, waar hij samen met onder meer Pogacar de laatste voorbereidingen zal treffen richting de Tour. “Maar eerst neem ik vier, vijf dagen rust”, lachte hij.

Ben O’Connor: “Hoop veilig door de Tour te komen”

Op de derde plek in het eindklassement, één plekje achter Yates, eindigde Ben O’Connor. “Ik ben trots”, zei de Australiër na afloop. “Het was echt een goede wedstrijd voor me. Ik heb ervan genoten. Het is mooi om me weer goed te voelen.”

Nu mikt O’Connor op de Tour de France. “Ik hoop dat ik er goed doorkom en alles kan geven”, aldus de kopman van AG2R Citroën, die de Ronde van Frankrijk vorig jaar niet uit wist te rijden vanwege een dijbeenblessure. In 2021 eindigde hij als vierde in de Tour. “Ik ga kijken of ik weer in de top-tien kan eindigen, maar je weet nooit hoe het uitpakt. Ik hoop gewoon dat ik er veilig doorheen kom, zonder teveel problemen, en op mijn beste niveau kan rijden. Of ik dan vijfde, achtste, vierde of derde word… Ik zal alles accepteren.”

