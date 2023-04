Traeen pakt tweede plek na moeilijk jaar: “Vorig jaar koerste ik hier met kanker”

Video

Torstein Træen moest in de vierde etappe van de Tour of the Alps genoegen nemen met een tweede plaats. Het is echter al een overwinning op zich dat de Noor hier meestrijdt om de zege, want een klein jaar geleden kreeg hij de diagnose teelbalkanker. Toch had Træen al stiekem op meer gehoopt in de vijfdaagse rittenkoers, laat hij weten aan WielerFlits.

“Toen we begonnen aan deze ronde, hoopte ik eigenlijk een beetje beter te doen in het algemeen klassement”, zegt de 27-jarige renner van Uno-X, die donderdag wel van plek 19 steeg naar plaats 11. “Maar vorig jaar was natuurlijk een moeilijk jaar. Ik koerste hier vorig jaar met kanker, al wist ik dat toen nog niet. Het is behoorlijk speciaal om hier terug te zijn.”

Træen sprong in de etappe van donderdag mee met een omvangrijke vroege vlucht. Uiteindelijk bleven daar drie renners van over: Gregor Mühlberger, Giulio Pellizzari en Træen zelf. Het werd een sprint met drie, waarin Mühlberger aan het langste eind trok. “Ik denk dat hij uiteindelijk gewoon sneller was”, aldus Træen. “Er was niets wat ik kon doen. Bergop kreeg ik hem er ook niet af. Niets aan te doen, hij was gewoon sterker.”

Lees ook: Gregor Mühlberger is medevluchters te snel af in Tour of the Alps

Lees ook: Torstein Træen behandeld aan teelbalkanker