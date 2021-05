Yates profiteert van Strade Bianche-ervaring: “Dat heeft me echt geholpen”

Tweeënhalve maand geleden nam Simon Yates voor het eerst deel aan Strade Bianche om vast kennis te maken met de gravelwegen in Toscane. Die ervaring kwam het vandaag in de elfde rit van de Giro d’Italia goed van pas. De Brit steeg met stip naar de vijfde plek in het klassement.

“Wat het klassement betreft, was het een goede dag”, reageerde Yates. “Ik ben naar de vijfde plek gestegen, dus het gaat de goede kant op. Het was geen dag waar ik me op had verheugd, maar ik denk dat ik het goed heb gedaan en ook de benen had. Dus ik kijk uit naar de volgende dagen.”

De witte wegen zijn evenwel niet zijn favoriete ondergrond. “Ik had geen andere offroad-ervaring dan Strade Bianche dit jaar. Die wedstrijd was erg waardevol, denk ik, en heeft me vandaag echt geholpen, net als de verkenning voor de wedstrijd. Ik ben echt opgelucht dat dit achter de rug is.”