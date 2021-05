Yates: “Ik zat al op de limiet, dus ik kon niet meer versnellen”

Simon Yates wist vandaag in de Giro-etappe naar Sega di Ala tijd te pakken op zijn concurrenten, onder wie roze trui Egan Bernal. Daardoor schoof de leider van BikeExchange op naar de derde plaats in het klassement.

“Toen ik aanviel had ik niet meteen door dat Egan was gelost. Ik zat al op de limiet, dus ik kon niet meer versnellen om het gat nog verder te vergroten”, liet Yates na afloop via zijn ploeg weten. “We misten de vlucht van de dag en ik wilde voor de etappe gaan vandaag. Toen de vlucht wegreed, was het nog maar zo’n zestig kilometer tot de eerste klim van de dag.”

BikeExchange stuurde dan Chris Juul-Jensen, Cameron Meyer en Michael Hepburn naar de kop van het peloton. “Het kostte ons niet al te veel moeite, we hoefden niet tweehonderd kilometer op kop te rijden en de hele ploeg op te branden. De jongens deden het geweldig vandaag, dus ik moet ze een compliment geven.”

De etappe werd onder zonnige omstandigheden verreden en Yates hoopt dat de zon zich ook de komende dagen laat zien. “Ik hoop dat het weer een beetje van dit blijft. Telkens als het regende had ik geen goede dag, dus hopelijk blijft het weer nu hetzelfde. We zullen zien wat ik deze laatste dagen kan uitrichten.”