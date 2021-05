Giro 2021: Dan Martin wint solo in Sega di Ala, moeizame dag voor Bernal

Dan Martin heeft vanuit de vlucht van de dag de zeventiende etappe van de Giro d’Italia achter zijn naam gezet. In Sega di Ala bereikte de Ierse renner van Israel Start-Up Nation solo de finish nadat hij op de slotklim zijn laatste medevluchters had gelost. Met zijn zege komt Martin in het lijstje etappewinnaars in de drie grote rondes.

Twee dagen nadat Egan Bernal in de etappe naar Cortina d’Ampezzo nog maar eens zijn klasse liet zien, kreeg het peloton opnieuw een spectaculaire bergrit voor de wielen geschoven. Voor renners die op achterstand waren geraakt was de expeditie over de Passo San Valentino naar Sega di Ala, waar de aankomstlijn was gekalkt na een zware slotklim van ruim elf kilometer, een mooie gelegenheid om zich terug te knokken. We konden weleens een strijd op twee fronten te zien krijgen, want vluchters hadden hier weer een kans om vooruit te blijven.

Rond het middaguur werden de 151 overgebleven renners in een zonovergoten Canazei op gang gebracht. Victor Campenaerts was er niet meer bij; de winnaar van de vijftiende etappe had last van een knieblessure en staakte de strijd. Vanuit de start was het een komen en gaan van renners die probeerden te ontsnappen. Ploegen die niet echt meer meespeelden in de strijd om het roze, als AG2R Citroën, Deceuninck-Quick-Step en Intermarché-Wanty-Gobert, waren erg actief in de openingsfase die goeddeels naar beneden liep.

Negentien renners krijgen uiteindelijk de ruimte

Na veertig kilometer kwam in schijven een sterke kopgroep tot stand. Intermarché-Wanty-Gobert had met Jan Hirt, Quinten Hermans en Andrea Pasqualon de meeste renners vooraan, terwijl ook Deceuninck-Quick-Step (Knox en Serry), Movistar (Jorgenson en Pedrero) en UAE Emirates (Conti en Covi) meerdere mannen mee hadden. Gianni Moscon, bergkoning Geoffrey Bouchard, Dries De Bondt, Simone Ravanelli, Luis León Sánchez, Giovanni Carboni, Felix Großschartner, Matteo Badilatti, Dan Martin en Jacopo Mosca waren de andere mannen voorin.

Dan Martin was het best geklasseerd, op de twaalfde plaats. Echter vormde de Ierse kopman van Israel Start-Up Nation geen gevaar voor Egan Bernal, want hij stond op ruim een kwartier van het roze. De negentien vluchters begonnen met vijftig seconden voorsprong aan de klim naar Sveseri, na 55 kilometer de eerste van de dag. Daar kwam De Bondt als eerste boven, vóór Bouchard. De Belgische kampioen verstevigde zo zijn koppositie in de strijd om de Premio Combattività. Na de klim kreeg de omvangrijke kopgroep de ruimte.

Er werd afgedaald naar de vallei van de rivier de Adige, waar in Trento na 91 kilometer de eerste tussensprint lag. De Bondt wilde opnieuw wel rijden voor de punten, want in het klassement van de tussensprints staat de Belg eveneens hoog. Aan de streep bleef hij Andrea Pasqualon voor, de andere vluchters maakten zich niet druk om het spurtje. De voorsprong van de kopgroep was tot vijf minuten opgelopen, terwijl Team BikeExchange het vuile werk in het peloton opknapte. Simon Yates leek plannen te hebben voor de finale, die hij een maand geleden nog verkende.

Aftellen tot de eerste zware klim

BikeExchange was overigens een van de teams die geen pion in de kopgroep hadden. De andere acht waren Bahrain Victorious, Cofidis, EF Education-Nippo, EOLO-Kometa, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, DSM en Qhubeka ASSOS. Via de Adige-vallei kwam de kopgroep bij de tussensprint in Mori, waar De Bondt voor de derde keer als eerste over de streep kwam. De Belgische aanvaller deed goede zaken in de strijd om de nevenklassementen. Daarna was het de kilometers aftellen tot de voet van de Passo San Valentino.

De kopgroep begon meer dan ruim drieënhalve minuut aan de eerste zware klim en het duurde niet lang vooraleer de eerste vluchters moesten lossen. De Bondt, Pasqualon en Jorgenson kozen al snel voor hun eigen tempo. Großschartner, Hermans, Mosca en Covi vielen eveneens vooraan weg. Ook Conti kwam in de problemen. Martin had duidelijk goede benen en versnelde. Hij kreeg Moscon en Pedrero mee. Ook Bouchard en Badilatti probeerden het tempo van de Ierse renner bij te houden. Bouchard wilde namelijk maar wat graag bergpunten pakken op de top.

Bouchard liet zien dat het hem aan grinta niet ontbreekt, want met veel vechtlust wist hij vlak voor de top bij het leidende trio aan te sluiten en vervolgens veertig bergpunten op te strijken. De jarige Mikel Nieve zat intussen daarachter niet stil. De Spaanse renner van BikeExchange, die vandaag zijn 37e verjaardag vierde, leidde het peloton in een strak tempo omhoog en door zijn versnelling was het verschil met de vier koplopers naar tweeënhalve minuut teruggelopen. Vervolgens doken de renners de snelle afdaling in.

Ciccone, Nibali en Evenepoel vallen in afdaling

In die afdaling was er een val van verschillende renners in het peloton. Giulio Ciccone, de nummer zes van het klassement, ging tegen de grond, terwijl ook onder andere Vincenzo Nibali (15e), Nick Schultz (18e) en Remco Evenepoel (19e) betrokken waren bij de valpartij. Na een kort oponthoud konden zij weer op de fiets klimmen. In diezelfde afdaling konden Ravanelli en Carboni weer terug aansluiten bij de koplopers Moscon, Bouchard, Martin en Pedrero. Het zestal renners bereikte met nog tweeënhalve minuut voorsprong het dal.

Knox en Serry waren eerder in de etappe mee in de vlucht van de dag, maar waren inmiddels in het peloton teruggekomen. Daar zetten zij zich op kop voor João Almeida, die het wel wilde gaan proberen op de slotklim naar Sega di Ala. Door het harde werk van Deceuninck-Quick-Step was het verschil met de kopgroep aan de voet teruggelopen tot een minuut twintig. Ook de mannen van Astana-Premier Tech kwamen naar de kop, waardoor de kansen van de vroegste aanvallers alsmaar kleiner werden.

In de eerste kilometers van de klim versnelde Martin, waarna de Ier alleen verder ging. Om deze etappe te winnen moest hij ook wel, want het peloton kwam echt dichtbij. INEOS Grenadiers nam dan de controle van de koers in handen, waardoor Aleksandr Vlasov plots in de problemen kwam. De nummer vier van het klassement had de hulp van zijn ploeggenoot Vadim Pronskiy nodig om de andere favorieten in het vizier te houden. Ook nummer zes Ciccone, die in de afdaling van de Passo San Valentino was gevallen, werd op zijn adem getrapt.

Slagveld op weg naar Sega di Ala

Vlasov en Ciccone moesten eraf en ook Hugh Carthy, derde in het klassement, en Romain Bardet (zevende) konden het tempo van INEOS Grenadiers niet volgen. Met nog vier kilometer te gaan probeerde Almeida het. Vervolgens versnelde ook Yates, die samen met Bernal en Daniel Felipe Martínez naar de Portugees toe reed. Op de steile stroken van de klim kwam Bernal ineens in de moeilijkheden. De Colombiaan zag Almeida en Yates wegrijden, terwijl zijn ploegmaat Martínez hem opwachtte. De geloste Caruso kon zelfs terugkeren bij Bernal.

Onder de boog van de laatste kilometer reed Almeida weg bij Yates. De Portugees ging op weg naar Martin, al had de kopman van Israel Start-Up Nation nog een halve minuut voorsprong. Dat bleek voldoende voor de dagzege. Martin was met klassementsambities naar de Giro gekomen, maar verloor minuten in de Strade Bianche-etappe naar Montalcino. Daarna veranderde de Ierse renner het geweer van schouder door op een etappezege te jagen. Op dertien seconden kwam Almeida als tweede over de streep.

Yates werd derde op dertig seconden. De Britse kopman van BikeExchange streek daarmee vier kostbare bonificatieseconden op. Toen was het wachten op de binnenkomst van Bernal, die na twee weken waarin hij met voorsprong de sterkste was plots een moeilijke dag kende. Ulissi werd vierde, Caruso vijfde. Pas na een minuut 23 kwam Bernal over de streep, een plaats achter zijn ploegmaat Martínez als zevende. Daarmee verloor hij, de bonificaties meegerekend, 57 seconden op Yates.

In het nieuwe klassement bleef Bernal wel aan de leiding. Caruso is nog altijd de nummer twee, op twee minuten 21. Yates is de nieuwe nummer drie, op drie minuten 23. Vlasov en Carthy, die nu vijfde staat, vervolledigen de top-5.