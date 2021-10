INEOS Grenadiers heeft zijn selectie voor de Ronde van Lombardije bekendgemaakt. De Britse formatie heeft met Adam Yates de nummer twee van Milaan-Turijn in huis, terwijl ook Gianni Moscon een gevaarlijke klant is namens de Britse formatie. De Italiaan werd afgelopen zondag nog vierde in Parijs-Roubaix.

Selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Jonathan Castroviejo

Eddie Dunbar

Tao Geoghegan Hart

Gianni Moscon

Pavel Sivakov

Ben Swift

Adam Yates