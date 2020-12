Yara Kastelijn brak vorig jaar door in Gavere: “Nu komt de topvorm iets later”

Yara Kastelijn kende in de eerste seizoenshelft ups & downs, maar de voorbije weken gaat het de goede kant op. Vandaag keer ze terug naar Gavere, waar ze vorig jaar haar eerste grote zege in haar carrière pakte. “Nu ligt de omloop er anders bij, maar ik hoop toch mee te doen voor winst.”

Niet evident om in Covid-tijden veel renners te spreken na de finish van een veldrit. Na de damescross in Antwerpen focusten we op Yara Kastelijn, die als zevende was gefinisht, nadat ze lange tijd meedeed voor een topvijfplaats. “Maar op het einde was het op”, gaf ze graag toe. “Ik vind mezelf nochtans beter en beter worden. Ik ben deze winter wat aan het sukkelen. De ene keer gaat het gewoon goed, de andere keer iets minder.”

“Vorig jaar was ik te vroeg heel goed”, vertelt de kopvrouw van Credishop-Fristads. “En dan was het beste eraf in de belangrijkste maand van het seizoen. Dus wilden we dat nu anders aanpakken. Bedoeling is dat ik rond de kerstperiode mijn beste conditie haal en dat ik dan nog heel goed ga zijn in de kampioenschapsmaand. Ik heb er wel vertrouwen in dat die eerste overwinning een keer gaat komen.”

Een jaar geleden (Gavere werd toen eind oktober verreden) pakte Kastelijn in het Kasteel Grenier haar eerste zege in een topcross. Daar breide ze later nog zeges op de Koppenbergcross en het EK in Silvelle aan vast. “Die zege was heel speciaal. Ik had er altijd van gedroomd om prof te worden en dat is vorig jaar gelukt dankzij die overwinning. Het is heel bijzonder om er nu terug te komen. Het is een overwinning in een klassieker die ze me niet meer afpakken.”

Of ze opnieuw meedoet voor winst, is maar de vraag. “Het is natuurlijk veel klimmen en dat vind ik leuk. Je moet er niet aan twijfelen dat de beste gaat winnen. Maar het is niet echt te vergelijken met vorig jaar. Toen lag het droog, nu verwacht ik veel modder. Toch hoop ik mee te doen voorin. Wie mijn grote favoriete is? Goh… Doe toch maar Lucinda. Al zijn Annemarie, Ceylin en Denise ook sterk. En stiekem hoop ik toch dat ik het zelf word. Ik ga zeker proberen.”

Lees hier de uitgebreide voorbeschouwing op de Superprestigemanche van Gavere