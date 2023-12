zondag 10 december 2023 om 11:46

Yana Seel vertrekt als Chief Business Officer bij Lotto Dstny

Yana Seel neemt na twee seizoenen afscheid van Lotto Dstny. Seel, die geboren is in Kazachstan maar Belgische van nationaliteit is, was de afgelopen twee jaar als Chief Business Officer werkzaam bij de Belgische formatie.

Seel beheerde in haar functie de portefeuilles Business Development, Marketing, Communicatie en Finance voor de drie teams van Lotto Soudal. Ze werkte als Chief Business Officer aanvankelijk nauw samen met John Lelangue, maar de Belg verdween al snel als ploegbaas. Seel bleef wel gewoon aan boord, maar zoekt nu – na twee seizoenen – dus andere oorden op.

Ommekeer

“Het is tijd om na twee schitterende jaren afscheid te nemen”, laat Seel weten via Instagram. “Iedereen bedankt voor het harde werk, zeker voor het voorbije jaar toen na een moeilijke periode de ommekeer is ingezet. Dat hebben we samen gedaan.”

De 39-jarige Seel was eerder al werkzaam bij Astana Qazaqstan. Bij de Kazachse formatie was ze enkele jaren Managing Director, maar de rol van Seel was uitgespeeld nadat Alexander Vinokourov opnieuw de leiding kreeg over het WordTeam.