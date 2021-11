Xstra Digital Storage nieuwe sponsor en aandeelhouder Liv Racing

De naam van vrouwenploeg Liv Racing gaat volgend jaar veranderen. Vanwege de komst van een nieuwe sponsor, Xstra Digital Storage, gaat het Nederlandse team in 2022 door het leven als Liv Racing Xstra.

Xstra Digital Storage is een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in hoogwaardige computercomponenten en producten voor dataopslag, dat gevestigd is in Oosterhout. Xstra was eerder ook naamsponsor van de Kometa-ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso, maar vorig jaar vertrok de firma uit Brabant als sponsor.

Breed financieel draagvlak creëren

In 2022 slaat het bedrijf de handen ineen met Liv Racing. Xstra wordt zelfs aandeelhouder van de ploeg. “De laatste jaren heb ik met veel interesse de razendsnelle ontwikkeling van het vrouwenwielrennen gevolgd”, aldus John Rasmussen, CEO van Xstra.

“Met dit partnership wordt niet alleen Xstra positief op de kaart gezet, maar ondernemen we, als aandeelhouder, samen met het teammanagement ook een poging om een nieuwe financiële structuur in de wielersport te introduceren. Door breed financieel draagvlak te creëren, maken we het businessmodel achter een wielerploeg gezonder en toekomstbestendig.”

Teammanager van Liv Racing Xstra blijft Eric van den Boom. “Met het nieuwe, extra partnership bouwen we voort op onze heritage en zijn we bovenal heel erg op de toekomst gericht”, zegt hij. “Het is ons doel om door te groeien naar de absolute wereldtop, en dat op een eigen, herkenbare manier die past bij het verleden van onze ploeg. Wielertalenten opleiden en samen succesvol zijn in de belangrijkste wedstrijden. Dáár draait het om.”

Geen Kopecky

Liv Racing Xstra moet het in 2022 in ieder geval doen zonder kopvrouw Lotte Kopecky, zij vertrekt deze winter naar SD Worx. Ook Pauliena Rooijakkers en Soraya Paladin (allebei naar Canyon SRAM) gaan weg. Daar komen onder meer Eva Buurman (TIBCO-SVB), Amber van der Hulst (Parkhotel Valkenburg) en Quinty Ton (GT Krush Tunap) voor terug.