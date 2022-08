Xandro Meurisse over eerste week Vuelta: “Voor etappe gaan als kans zich er toe leent”

Video

Xandro Meurisse ziet kansen om voor eigen succes te gaan in de komende week van de Vuelta a España. Dat vertelt hij gesprek met WielerFlits. De 30-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck debuteerde afgelopen vrijdag in de Vuelta en is ongeschonden door het chaotische openingsweekend heengekomen.

“De ploegentijdrit lag nog een beetje nat, maar dat is allemaal goed verlopen”, blikt Meurisse terug op de dagen in Nederland. “De eerste twee ritten waren hectisch. Er was veel stress in het peloton door de klassementsrenners. Er waren wat valpartijen maar die zijn ons gespaard gebleven.”

De coureur van Alpecin-Deceuninck stond dinsdag met aanvallende ambitie aan de start in Vitoria-Gasteiz. “Vaak willen ploegen de leiderstrui in de eerste week weggeven, maar er zijn natuurlijk ook mannen als Alaphilippe en Valverde wie deze finish liggen en misschien voor de etappe willen gaan. Als er geen grote groep wegrijdt, gaan we proberen om Robert Stannard naar de finish te loodsen”, aldus Meurisse.

Geen klassementsambities

Over eventuele klassementambities is de renner van Alpecin-Deceuninck duidelijk; die heeft hij niet. “In de sprint zal ik in dienst van Tim Merlier staan en proberen om met hem een rit te winnen. Voor mezelf wil ik proberen voor de ritzege te gaan wanneer die kans er zich toe leent. Het klassement zegt me niet echt iets.”

De geboren Kortijkenaar benadrukt dat hij alleen mee wil zitten met een kansrijke kopgroep. “Als de kopgroep uit drie of vier man bestaat, zoals afgelopen dagen, zal er gecontroleerd worden. Als je ziet dat het om tien tot vijftien renners gaat moet je natuurlijk meezitten. Je moet ook kijken naar welke renners er meezitten. Als er renners van Quick-Step-Alpha Vinyl of Movistar meezitten weet je dat je kans maakt om de finish te halen. Ik denk niet dat Jumb0-Visma zin heeft om de rode trui vanaf dag één al te verdedigen.”