Serge Pauwels begrijpt Vervloesem: “Mentale belandt vaak op het achterplan”

Xandres Vervloesem kondigde eerder deze week zijn afscheid aan als wielrenner. De 22-jarige Belg is tot het inzicht gekomen dat wielrennen hem niet (meer) gelukkig maakt. Serge Pauwels, Development Coach bij Belgian Cycling, kan zich wel verplaatsen in zijn jongere landgenoot. “Data-analyse is niet weg te denken, maar het is een mes dat langs twee kanten kan snijden”, citeert Sporza.

Vervloesem werd al snel geconfronteerd met de mindere kant van de wielersport. “Ik leefde als een pater omdat ik dacht dat koers me gelukkig zou maken, maar gelukkig was ik zeker niet”, vertelde hij aan Sporza. “Het plezier begon weg te ebben toen ik als 18-jarige bij de opleidingsploeg van Team DSM terechtkwam. Plots kwam ik erachter dat wielrenner zijn veel meer is dan enkel hard met een fiets rijden. Data bepaalden plots mijn leven en dat is me zuur opgebroken.”

Pauwels beseft dat er tegenwoordig sprake is van een zogeheten datacultuur. “Data-analyse is niet weg te denken, want meten is weten. Maar het is een mes dat langs twee kanten kan snijden. Als je bijvoorbeeld de gewenste wattage per kilogram niet haalt, dan word je daar als wielrenner keihard mee geconfronteerd. Een prestatie wordt altijd gereduceerd tot welk vermogen de renners geduwd hebben en dat is een trend die beangstigend is.”

“Beter luisteren naar het lichaam dan enkel maar afgaan op data”

“Het haalt ook de charme van het wielrennen weg. Fietsen is om te winnen en dat gaat verloren”, is Pauwels van mening. “Als je aan een renner vraagt hoe hij zich voelt, dan gaat die vaak eerst op zijn of haar horloge kijken. Het gaat goed, antwoorden ze dan. “Want mijn horloge heeft gezegd dat ik vannacht goed heb geslapen. Maar in bepaalde gevallen zouden renners beter luisteren naar hun lichaam dan enkel maar afgaan op de data.”

Pauwels ziet een middenweg. “Als omgaan met data noodzakelijk is in de wielersport, dan kan ik begrijpen dat sommige renners daar geen voldoening uit halen. Het is zaak om jonge renners bewuster om te laten gaan met data. Dat is belangrijker dan hen te overstelpen met data. Bij Belgian Cycling hebben we een mentaal begeleidingsteam. Mentale sterkte is alleen moeilijk meetbaar. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat het mentale vaak op het achterplan belandt bij de begeleiding van een wielrenner.”