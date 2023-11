donderdag 16 november 2023 om 16:03

Michel Wuyts houdt vurig pleidooi voor Giro-deelname Wout van Aert: “Hij heeft recht op het kopmanschap”

Het lijkt erop dat we Wout van Aert volgend jaar zijn debuut zal maken in de Giro d’Italia. Aan het Colombiaanse Mundo Ciclístico liet de Belg namelijk weten dat de ronde zijn hoofddoel zal worden voor 2024. Michel Wuyts ziet het graag gebeuren. “Gun Wout van Aert de Giro d’Italia”, schrijft de wieleranalist en commentator in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

“Geef hem de vrijheid, de zuurstof en de afwisseling die hij in het drukkende Tourpatroon mist”, stelt Wuyts. “Moeten winnen, moeten aanvallen, moeten anticiperen, moeten dienen in nagenoeg alle ritten, weg daarmee. De perfectionist Van Aert rijdt zich in zo’n Tour te pletter en sprint er naar te veel frustraties.”

“Geef hem in Italië het kopmanschap. Hij heeft daar namelijk recht op. De lossere sfeer in de Giro wordt een verademing. De adoratie van de tifosi zal hem deugd doen, het golvende karakter van de laars hem inspireren. In het land waarin hij de Strade en Milaan-San Remo won, kan hij oogsten zonder stress. Van Aert wilde dit jaar al naar de Giro. Nadrukkelijk. Zijn teammanagement had er oren naar en ging met hem in overleg. Slotsom van de debatten was dat hij in het megaplan naar Vingegaards tweede Toureindwinst een onontbeerlijke pion was. De Giro kon wachten. Onbegrijpelijk is dat niet.”

Wuyts stelt dat het management van Jumbo-Visma ‘zeer geneigd’ is Wout van Aert de Giro d’Italia dit jaar wel te gunnen. Dat zou onder meer met het ‘pragmatische besef’ van de leiding te maken hebben. “De beheerders Plugge en Zeeman zweren bij de uitstraling van olympische medailles. Van Aert wordt in Parijs een top-pion voor eremetaal in tijd- en wegrit. Doe dan liever een hoogtestage naar de Spelen toe dan een Tourmarteling.”

Daar komt volgens Wuyts nog eens bij dat het parcours Van Aert ‘als een Armani-jasje’ zou passen. “Van een prettiger speelterrein kan een allrounder niet dromen. Scoringskansen zat.” Of Van Aert na twee weken ook nog mogelijkheden zal zien voor goed klassement, is afhankelijk van ‘Wouts wil, het bergmenu en de tegenstand’, stelt Wuyts. “Het bergpakket is verre van dodelijk, maar enthousiasmeert ongetwijfeld aanvallers. Van Aert kan hierin, met zicht op een hoge top tien, meestrijden.”