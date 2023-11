donderdag 16 november 2023 om 14:00

PostNL bezorgt goed nieuws aan dsm-firmenich en wat betekenen de keuzes van Wout van Aert

Podcast De Wereldbeker blijft de gemoederen bezighouden in het veldrijden. Zelfs UCI-president David Lappartient begon zich er deze week mee te bemoeien. Het enige positieve aan zijn woorden is dat de cross hem klaarblijkelijk na aan het hart ligt, anders had hij er niets over gezegd. Maar er viel nog meer over te praten, net als over Wout van Aert. Dat en meer in een gloednieuwe WielerFlits Podcast!

Hét nieuws van de week is echter de komst van PostNL als tweede hoofdsponsor bij Team dsm-firmenich. Maxim en Youri openen daar de show mee. De Nederlandse ploeg heeft het aantal Nederlanders in de selectie behoorlijk opgekrikt en vanuit de nieuwe hoofdsponsor zijn er nadrukkelijke wensen voor een andere nationaliteit. Maxim en Youri bespreken die opties.

Daarna schakelen de mannen over naar het veldrijden en schuiven onze crossmannen Niels en Zeger aan. Ze bespreken het programma van Wout van Aert, die mogelijk nog meer wedstrijden aan zijn kalender toevoegt. Ook komt naar voren dat de rentree van Tom Pidcock aanstaande is. Wanneer is nog de vraag, maar de Britse ex-wereldkampioen is zich op de achtergrond aan het klaarmaken.

En dan was er nog het opvallende hoofddoel van diezelfde Van Aert op de weg in 2024. Hij benoemt dat dit voornamelijk de Giro d’Italia gaat zijn, maar volgens onze mannen kan dat niet anders dan gevolgen hebben voor zijn voorjaar. Alleen sprak de Belg zich dan tegen bij de aankondiging van zijn crossprogramma, waarin hij zei dat hij niets aan het toeval wilde overlaten met het oog op het voorjaar. Luister snel naar de WielerFlits Podcast!

