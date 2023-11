dinsdag 14 november 2023 om 11:35

Jumbo-Visma gaat samenwerking aan met juniorenteam JEGG-De Jonge Renner Academy

Jumbo-Visma heeft al een eigen beloftenploeg, maar gaat nu ook een intensieve samenwerking aan met het juniorenteam van JEGG-De Jonge Renner Academy. Het wil op die manier talentvolle renners in een eerder stadium kunnen volgen in hun ontwikkeling. Dat laat het team weten in een persbericht.

“De ontwikkelingen in de wielersport gaan razendsnel”, stelt Robbert de Groot, Head of Development bij Jumbo-Visma. “Toen wij startten met het Development Team, waren er slechts vijf profploegen met een opleidingsploeg, nu zijn dat er twintig. Er is sprake van een steeds intensievere begeleiding van talentvolle renners die steeds jonger worden en mede door die intensievere begeleiding ook een snellere ontwikkeling doormaken.”

“Wij hebben een bepaalde visie op de manier waarop je talentvolle junioren en beloftenrenners het best kunt begeleiden. Door een samenwerking aan te gaan met JEGG-De Jonge Renner Academy – een zeer gerenommeerde wielervereniging in Nederland met een enorme staat van dienst en professionele structuur – willen we in een vroeger stadium talentvolle renners intensiever volgen in hun ontwikkeling.”

Jumbo-Visma levert levert kennis, materiaal en een netwerk, legt De Groot uit. “JEGG-De Jonge Renner Academy een bestaande structuur vol ervaring en een internationaal wedstrijdprogramma”, voegt hij daar aan toe. “Door op deze manier onze voelsprieten uit te steken in het juniorenpeloton, kunnen we uiteindelijk betere beslissingen nemen over renners die we in ons Development of WorldTour-team willen opnemen.”

CyclingClassNL

De samenwerking tussen Jumbo-Visma en JEGG-De Jonge Renner Academy betekent niet dat CyclingClassNL verdwijnt. Dat project zal gewoon blijven bestaan. Met CyclingClassNL zet Jumbo-Visma zich samen met de KNWU en NOC*NSF al in om jonge, talentvolle renners beter te begeleiden. Een aantal renners uit CyclingClassNL zal dankzij de samenwerking tussen Jumbo-Visma en JEGG-De Jonge Renner Academy nu ook een internationaal wedstrijdprogramma op maat aangeboden krijgen, klinkt het. Daarnaast zullen enkele renners uit andere Europese landen onderdeel van het juniorenteam gaan uitmaken.