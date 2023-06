Wout van Aert zegt bereid te zijn Tour te verlaten voor geboorte tweede kind

Wout van Aert hoopt komende maand opnieuw te schitteren in de Tour de France, maar het is niet zeker of de Belg dit jaar wel zal aankomen in Parijs. De renner van Jumbo-Visma is bereid om de Ronde van Frankrijk vroegtijdig te verlaten, mocht zijn vrouw Sarah De Bie tijdens de Tour bevallen van hun tweede kindje.

Dat vertelde Van Aert voor de start van de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland aan de verzamelde Belgische pers. “Ik houd er rekening mee dat ik in de Tour elk moment naar huis kan gaan. Ik wil de geboorte van ons kindje absoluut niet missen”, laat hij weten aan onder meer Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

Van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie verwachten deze zomer een tweede kindje. De geboorte is uitgerekend enkele dagen na de Tour en ruim voor het WK wielrennen in Glasgow, maar er is een kans dat de geboorte al tijdens de Tour zal plaatsvinden. De 110e editie van de Tour de France gaat op 1 juli van start in de Spaanse stad Bilbao en duurt tot en met 23 juli. Van Aert en zijn vrouw hebben samen al een zoontje Georges, die nu twee jaar oud is.

Van Aert kondigde eerder al aan dat hij dit jaar vooral voor ritzeges gaat in de komende Tour. De groene trui staat dit jaar niet op zijn wensenlijstje. “Groen winnen was mooi en belangrijk voor mij, maar het mooiste in deze sport is om als eerste over de finish te komen. Het puntenklassement zit soms ritzeges in de weg. Ik wil in de komende Tour niet vanaf het begin focussen op de tussensprints.”

De 28-jarige coureur bereidt zich momenteel in de Ronde van Zwitserland voor op de Franse ronde. Zondag eindigde Van Aert als derde in de openingstijdrit, achter winnaar Stefan Küng en Remco Evenepoel.