Wout van Aert gaat niet voor groen in de Tour en is kritisch op Netflix-serie: “Gericht op commotie”

Wout van Aert won in de Tour de France van 2022 het puntenklassement, maar hij ambieert geen tweede zege in dit nevenklassement. De Belg heeft andere doelen. “Groen winnen was mooi en belangrijk voor mij, maar het mooiste in deze sport is om als eerste over de finish te komen”, zei de alleskunner van Jumbo-Visma tegen Sporza.

“Het puntenklassement zit soms ritzeges in de weg. Ik wil de volgende Tour niet moeten focussen vanaf het begin op de tussensprints”, legde Van Aert uit. Vorig jaar weerhielden zijn groene ambities hem er overigens niet van om ritten te winnen. Maar liefst drie keer boekte hij dagsucces in de Tour van 2022. Bovendien was hij van grote waarde voor Jonas Vingegaard, die het eindklassement op zijn naam schreef.

Kan Van Aert dit jaar weer zo succesvol zijn? “Ik ben iemand die graag gelooft dat er bijna geen limieten zijn, maar als het over de Tour van vorig jaar gaat, dan mag het niet de ambitie zijn om nog beter te doen. Die Tour was exceptioneel, dat besef ik en dat beseft de ploeg.”

In de nieuwe Netflix-serie Tour de France: Unchained wordt ook aandacht besteed aan Van Aerts optreden in de Tour van 2022. In een van de afleveringen lijkt er wrevel te zijn tussen Van Aert en klassementskopman Vingegaard. Laatstgenoemde hoopte dat de Belg hem op sleeptouw zou nemen na een teamaanval in de rit naar Calais, die Van Aert na een solo op zijn naam schreef.

“Ik heb eindelijk ook eens kunnen kijken”, zei Van Aert over de serie. “Want raar, maar waar, hoewel ik een van de hoofdrollen speel, wist ik niet wat er te zien zou zijn. Het is best storend dat er verhaaltjes in de docu werden geschreven, die er niet waren. Voor mij is de serie gericht op commotie. Jonas en ik zijn beste maten. Er wordt gefocust op momenten waarin het moeilijk is om de juiste keuze te maken, maar er zijn ook zoveel momenten waarin we elkaar versterkt hebben en hebben samengewerkt. Het is jammer dat dat er uitgehaald is.”

Tot slot, vertelde Van Aert dat hij op zijn hoede is voor het coronavirus in aanloop naar de Tour. “De angst zit er toch wat in. De Giro was een wake-upcall. Corona is er nog altijd. Ik ben vooral geschrokken dat een aantal ploegmaats stevig ziek is geweest, hoewel het toch over lichte besmettingen ging.”